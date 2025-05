Milan, sogno di mercato dal Real Madrid: via libera di Ancelotti

Il Milan sogna un grande colpo a centrocampo: il rinforzo dei sogni rossoneri può arrivare dal Real Madrid

La stagione sta per volgere al termine e mentre il Milan è concentrato sulla imminente finale di Coppa Italia, sono già partite le grandi manovre in vista della sessione estiva di calciomercato.

Mancano pochi giorni alla finale di Coppa Italia col Bologna che per il Milan vorrà dire tantissimo. I rossoneri hanno la possibilità di alzare il secondo trofeo di questa stagione dopo la Supercoppa Italia. Ma soprattutto di garantirsi un posto in Europa League in vista della prossima stagione. La sfida con i felsinei – che i rossoneri affronteranno anche domani sera nell’anticipo di campionato – concederà dunque una importante posta in palio al Diavolo che fuori dal terreno di gioco è impegnato su più fronti.

Prosegue, infatti, la ricerca del nuovo direttore sportivo. Continuano a susseguirsi voci e indiscrezioni in merito al profilo che andrà a ricoprire il ruolo dirigenziale del Milan in vista della prossima stagione. Un nodo non ancora sciolto, nonostante le voci che volevano prima Fabio Paratici e poi Igli Tare a un passo dall’accordo definitivo. E invece arrivati all’8 maggio nulla è stato ancora deciso, almeno in via ufficiale. La scelta del direttore sportivo andrà inevitabilmente a condizionare quella dell’allenatore e la strategia da seguire sul mercato, anche se da questo punto di vista il club si sta già muovendo.

Calciomercato Milan, sogno a centrocampo dal Real Madrid

Alcune operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, potrebbero infatti essere imbastite dall’attuale squadra dirigenziale, in attesa che l’amministratore delegato Giorgio Furlani sciolga definitivamente le riserve in merito al nuovo direttore sportivo. E in tal senso occhio alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna.

Già, perché stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il Milan sarebbe sulle tracce di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe ’96. Di proprietà del Real Madrid, ha altri due anni di contratto con i Blancos, ma è ormai finito ai margini del progetto tecnico e quindi in estate potrebbe cambiare maglia per trovare maggiore spazio. Un affare fiutato dal Milan che potrebbe aggiudicarsi un giocatore di comprovate qualità ed esperienza per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Betis e Atletico Madrid, ma il Milan conta di far leva sui buoni rapporti con il Real Madrid per condurre in porto l’operazione.