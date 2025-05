Milan, svolta per il ds? Blitz a sorpresa in tribuna

Terza vittoria consecutiva per il Milan tra Coppa Italia e campionato: a seguire la sfida col Genoa c’era un ospite speciale

Mentre il Milan si appresta ad affrontare il Bologna tra campionato e Coppa Italia, il club rossonero continua a lavorare per il nuovo direttore sportivo.

C’è grande attesa tra i tifosi del Milan per conoscere il nome di chi andrà a coprire il ruolo di direttore sportivo la prossima stagione. Da settimane ormai vanno avanti i contatti e gli incontri con tutti i possibili candidati e finora non sono mancati i colpi di scena. Basti pensare che fino a non molte settimane fa sembrava fatta per l’approdo in rossonero di Fabio Paratici, ma la trattativa con il dirigente ex Juventus si è poi improvvisamente e bruscamente arenata. Sullo sfondo restano le candidature di Igli Tare e Tony D’Amico, il primo libero dopo la lunga esperienza alla Lazio, il secondo sotto contratto con l’Atalanta.

Con Igli Tare ci sono stati contatti e incontri, ma non si è arrivati a un accordo definitivo. Resta da capire se il nome del dirigente albanese potrà tornare di attualità nelle prossime ore o se la pista si è raffreddata in modo definitivo. Discorso diverso per Tony D’Amico, legato contrattualmente all’Atalanta che ha confermato di non volersene privare. Ecco perché il suo nome può essere già depennato dalla lista dei papabili a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.

Milan a caccia di un ds: blitz a sorpresa al Ferraris

Milan che ieri sera ha battuto il Genoa in rimonta nel posticipo del lunedì della trentacinquesima giornata di campionato. Terzo successo consecutivo tra Coppa Italia e campionato per i rossoneri, le cui speranze europee sono però affidate alla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio contro il Bologna.

A proposito di direttore sportivo, ieri a Marassi non è passata inosservata la presenza di Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna e più volte accostato al Milan nel corso di queste settimane. Una presenza che ha “fatto rumore”, anche alla luce dell’assenza di Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic. Ma – come confermato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – Sartori avrebbe raggiunto l’impianto ligure solo per vedere in prima persona i prossimi avversari del suo Bologna e monitorare alcuni giocatori in ottica calciomercato.