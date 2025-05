Milan, fissato il prezzo di Reijnders: la notizia in diretta

Il Milan avrebbe in mente di vendere Tijjani Reijnders se dovesse arrivare l’offerta giusta da parte del Manchester City

Tijjani Reijnders ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa con il suo rendimento strepitoso in questa stagione. E si è già fatto avanti il Manchester City, che vorrebbe mettere le mani sul centrocampista del Milan. La situazione è chiara, per la proprietà tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Quindi, in caso di offerta molto onerosa sarebbe molto complicato dire di no.

Milan, Pellegatti parla della possibile cessione di Reijnders al Manchester City

Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato ai microfoni del suo canale Youtube di Reijnders: “Inutile che lo tengo nascosto, il Telegraph dice questo. E’ un’indiscrezione che mi sorprende? Zero. Temo che venga venduto? Sì. Dovessero arrivare 60/70 milioni lo danno via subito? Sì. E il Milan così diventerà forte? No. Abbiamo dato via Tonali, se ora diamo via Reijnders siamo meno forti“.

Parole chiare, che dimostrano tutta la preoccupazione di Pellegatti per la cessione: “Dato che non avremo il denaro della Champions League, dovesse arrivare una certa offerta lo vendono domani. Reijnders mi sembra il sostituto ideale di De Bruyne. Se si presentano, chineremo la testa e diremo: ‘come si fa a rinunciare a quei soldi?’“.