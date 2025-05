Milan: Giuntoli ds, con lui il nuovo allenatore

I rossoneri sono al lavoro per andare a trovare il nome giusto in panchina e a sorpresa potrebbe arrivare con il dirigente della Juventus

Le strade di Giuntoli e della Juventus potrebbero separarsi nelle prossime settimane e sul dirigente potrebbe arrivare con forza il Milan, sempre alla ricerca di un profilo di livello in società. Secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti, nelle ultime ore l’ex Napoli è stato accostato ai rossoneri anche se per il momento è una ipotesi suggestiva. Il direttore tecnico ha voglia di continuare la sua esperienza in bianconero anche se da Torino si fa sempre più forte la possibilità di una rivoluzione.

In caso di rottura con la Juventus, il Milan potrebbe andare con insistenza su Giuntoli e affidare al dirigente la rifondazione di una squadra in grossa difficoltà. Naturalmente la prima scelta del dirigente sarà quella dell’allenatore e a questo punto non possiamo escludere che l’ex Napoli possa comunque andare su un profilo che conosce molto bene per alzare ancora di più la qualità.

Milan: Giuntoli nome nuovo, chi arriva in panchina

Il nome di Giuntoli potrebbe balzare in pole position soprattutto in caso di rottura con la Juventus. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni del caso. Il dirigente punta a restare con la Juventus, ma da Torino crescono le possibilità di una separazione dopo un anno davvero fallimentare.

Rottura che porterebbe Giuntoli ad essere libero e a quel punto non possiamo escludere un tentativo del Milan per andare a rinforzare ancora di più la dirigenza. Naturalmente il suo arrivo aprirebbe la strada ad un nome nuovo per la panchina ovvero quello di Thiago Motta. L’allenatore dalla Juventus è stato esonerato soprattutto per volere dei piani alti e non è da escludere che l’ex Napoli lo possa comunque proporre alla proprietà rossonera.

Per il momento stiamo parlando soprattutto di ipotesi molto lontane. Il Milan deve ancora sciogliere i suoi dubbi sulle scelte per il futuro e Giuntoli ha un contratto con la Juventus. Ma il calciomercato è lungo e vedremo se arriverà il dirigente bianconero magari con Thiago Motta in panchina.

Milan: Giuntoli porta Thiago Motta?

Il nome di Giuntoli è assolutamente nuovo per la dirigenza del Milan e non semplice da trasformare in realtà. In caso di fumata bianca, allora si potrebbe ritornare a parlare di Thiago Motta.

Per adesso niente di concreto, come confermato da Pellegatti, ma il calciomercato è molto lungo e per questo motivo le sorprese sono sempe dietro l’angolo.