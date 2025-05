Milan, il sogno per la panchina di un ex Napoli: “Lo vedrei bene”

Un grande ex calciatore del Napoli ha svelato chi vedrebbe bene sulla panchina del Milan già a partire dalla prossima stagione: e non è Sergio Conceiçao

Il Milan venerdì scenderà in campo contro il Bologna in quello che sarà un antipasto della finale di Coppa Italia. Vincere la competizione è fondamentale non solo per portare a casa il secondo titolo stagionale, ma anche per qualificarsi alla prossima Europa League. Ed essere testa di serie numero uno della Coppa Italia evitando quindi i preliminari di agosto.

Milan, Ghoulam sceglie il ‘suo’ allenatore

Ma a prescindere dal risultato della finale di Coppa, l’addio di Sergio Conceiçao sembra inevitabile. Il Milan cerca un direttore sportivo e, appunto, un allenatore. Proprio in merito a questo si è espresso Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, nel corso di un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

Ghoulam ha parlato della Serie A e del livello che ha raggiunto, nominando un suo ex allenatore per la panchina del Milan: “Il livello è cresciuto e crescerà ancora con il ritorno di Milan e Juve. Il Bologna di Italiano mi diverte, lui è bravissimo. Però mi manca il calcio di Maurizio. Di Sarri: lo vedrei bene sulla panchina del Milan“.