Milan, inizia un nuovo ciclo: è arrivata la firma di Allegri

Sembrava destinato al Napoli, con Antonio Conte di ritorno alla Juventus. Invece, le cose sono andate diversamente. Conte è rimasto al Napoli e Massimiliano Allegri ha accettato la proposta del Milan. Si tratta di un ritorno, il tecnico toscano è già stato sulla panchina rossonera dove ha vinto lo Scudetto nella stagione 2010/11 e anche la Supercoppa Italiana.

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha scritto sul suo profilo ‘X’: “Massimiliano Allegri ha appena firmato come nuovo allenatore del Milan, ci siamo! Incontro in questo momento con Giorgio Furlani, Igli Tare, Allegri e Giovanni Branchini e tutti i contratti sono stati definiti. Allegri torna al club con un accordo per procedere con il nuovo progetto“.

Un gran bel colpo per il Milan, che vuole subito tornare in Champions League. Allegri avrà il tempo di lavorare con calma la prossima stagione, dato che il club rossonero non disputerà le Coppe Europee. Con Tare come direttore sportivo, inizia subito un nuovo ciclo per il Milan. Allegri ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno.