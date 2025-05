Milan, intrigo con De Zerbi: 2 affari in Francia

Il Milan guarda in Francia per il suo futuro sul calciomercato: il nuovo intrigo con Roberto De Zerbi potrebbe cambiare la squadra

Il nome di Roberto De Zerbi torna quasi in maniera ossessiva per il Milan. Da tempo, diversi allenatori vengono accostati alla panchina dei meneghini e tra questi spesso c’è stato quello dell’ex Sassuolo, finora senza riscontri concreti per il suo ritorno in Serie A. Dopo gli ultimi risultati, però, non c’è certezza sul futuro di Sergio Conceicao, che potrebbe portare a casa due coppe nazionali nel giro di pochi mesi.

Per il momento, le piste per la panchina sono in stand-by, ma un altro intrigo – questa volta sul calciomercato – potrebbe riguardare direttamente De Zerbi e il Milan. I rossoneri potrebbero cambiare il volto della squadra tramite due affari in Francia e precisamente dal Marsiglia.

Il Marsiglia incide sul mercato del Milan

A gennaio, Moncada e Furlani hanno già completato un affare con il club di Ligue 1. Un calciatore importante come Ismael Bennacer si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dal Milan, con cui ha vinto anche uno scudetto, proprio al Marsiglia. Le cose, però, non sono andate per nulla bene per l’algerino, che era reduce da un’annata non proprio fortunata per via degli infortuni.

Agli ordini di De Zerbi ha giocato solo 7 partite da titolare, a cui vanno sommati quattro subentri. Non esattamente quello che ci si aspettava da lui, anche per l’esperienza che ha maturato negli anni in Italia e soprattutto al Milan. Per questo, il Marsiglia non è affatto convinto di riscattare il suo cartellino, anche perché la spesa prevista è di 12 milioni di euro.

Secondo ‘Calciomercato’, tutto potrebbe cambiare nel caso in cui De Zerbi e i suoi ragazzi centrassero la qualificazione alla prossima Champions League, altrimenti il mediano tornerà a Milano, ma con basse percentuali di permanenza.

Un altro affare con De Zerbi: il Milan sceglie

Gli scout rossoneri seguono da tempo Amar Dedic. Il terzino gioca nel Marsiglia, ma ha avuto poco spazio agli ordini dei francesi. In passato era stato accostato anche a Inter e Napoli, ma senza che la trattativa entrasse mai nel vivo.

Visti i pochi minuti concessi in Ligue 1, i rossoneri potrebbero trattarlo in estate, magari in prestito con diritto di riscatto e soprattutto se Kyle Walker alla fine non dovesse restare in Lombardia. Per ora, però, siamo solo al livello dei primi interessamenti. E si attendono anche le mosse in attacco.