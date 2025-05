Dopo l’amarezza della finale persa, la Curva Sud si fa sentire. Durissimo comunicato del tifo organizzato rossonero, che ha optato per una scelta forte attaccando società e squadra.

Un epilogo che rispecchia l’intera stagione. Un’altra delusione atroce per il Milan, che non solo non riesce a “salvare” l’annata, ma perde anche l’ennesimo treno diretto per l’Europa. Disorganizzazione e confusione sono le parole che hanno accompagnato il Diavolo da agosto. E così è stato anche ieri all'”Olimpico”, dove per l’ennesima volta Leao e compagni si sono trovati spalle al muro dopo il vantaggio di Ndoye. Ma questa volta non c’è stato un moto d’orgoglio, ma solamente tentativi vani e disordinati di avvicinarsi alla porta di Skorupski. Cala così il sipario su un’annata su cui porre una grande X rossa.

Milan, epilogo nero della stagione: la Curva Sud in rivolta

Questo Milan dovrà ripartire da zero, con un nuovo allenatore e una rosa da rifondare. Non è tollerabile pensare ad un anno senza Champions con un organico d’alta classifica. Di sicuro ciò che interessa maggiormente ai tifosi, al momento, è mettersi alle spalle questi mesi e resettare. Il valore che assumono gli ultimi due impegni di campionato contro Roma e Monza è relativo, seppur il Diavolo possa ancora giocarsi qualche speranza di Europa. Di questa idea è anche la Curva Sud, che si è espressa in merito.

Quella di ieri è soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come sottolineato anche nel comunicato esposto sui principali canali social del tifo organizzato rossonero:

“Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna! Questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta di cui si parla da giorni”.

Milan, la Curva Sud non ci sta: “A Roma vi lasceremo soli”

Dopo un periodo di relativa tranquillità coincisa con la continuità di risultati, la Curva Sud torna a farsi sentire duramente, comunicando la propria assenza nell’ultimo big match stagionale.

I sostenitori rossoneri più accesi torneranno quindi a scioperare. Per di più, potrebbe essere imposto il divieto di trasferta a causa di alcuni seggiolini imbrattati nella Curva Sud dell'”Olimpico“, occupata ieri dai milanisti e solitamente “di proprietà” dello spicchio più caldo del tifo giallorosso.