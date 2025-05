Milan, l’annuncio preoccupa: situazione di stallo in casa rossonera

Il Milan non vogliono adagiarsi dopo la vittoria di ieri sera contro il Bologna ma la dirigenza preoccupa i tifosi.

Il Diavolo è ancora aritmeticamente in corsa per il quarto posto, che rimane molto difficile, che vorrebbe dire Champions ed è anche in corsa per la vittoria della Coppa Italia. Una possibile nuova vittoria contro il Bologna, in finale, rappresenterebbe un importante passo in avanti per i rossoneri che arriverebbero a due trofei vinti in stagione e con l’Europa League agguantata.

Al club in Via Aldo Rossi mancano solamente due giornate di campionato e il quarto posto sembra molto utopico ma mai demordere. Specialmente perché Lazio e Juve si affronteranno nel big match, uno scontro diretto tra la squadra capitolina e quella di Igor Tudor che oggi incontrerà il suo vecchio club per la prima volta dal suo addio.

Milan, senti le parole sul futuro: tifosi preoccupati

Luca Marchetti ha parlato così a Sky della questione del nuovo direttore sportivo che sta cercando il Milan: “La ricerca del direttore sportivo sta andando avanti da diverso tempo e tutti eravamo convinti che il Milan avrebbe approfittato di questo tempo per colmare quelle lacune che non gli hanno permesso di ripetere le ultime stagioni che sono state positive. Evidentemente, come ha detto Furlani, non è stata ancora trovata la persona giusta da prendere e su cui puntare per dare un assetto diverso al club rossonero.”

Il noto giornalista ha poi proseguito nel suo discorso riguardo il futuro del club in Via Aldo Rossi. “Io credo che il Milan non voglia cambiare tanto per cambiare, se trovano una figura in grado di far fare un salto di qualità alla società allora lo prenderanno, ma non hanno fretta di farlo. Futuro Conceiçao? Conceiçao è arrivato in un momento difficile e ha vinto subito la Supercoppa Italiana. In un club che vive i suoi contrasti è riuscito a trovare un equilibrio in campo”.

I rossoneri hanno voglia di tornare grandi: il Diavolo vuole spiccare in alto

Il Milan sa benissimo che il futuro non si prospetta roseo ma vuole fare il modo di invertire questo macabro e sfortunato destino, bisogna trovare un direttore sportivo quanto prima.

Solamente dopo la scelta del direttore sportivo si potrà sapere chi guiderà la panchina dei rossoneri nella prossima stagione. La dirigenza rimane al lavoro.