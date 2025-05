Milan-Maignan, rottura in vista: c’è un motivo ben preciso dietro la crisi

Il Milan e Mike Maignan rischiano di separarsi a fine stagione. Tra le parti c’è una vera e propria frattura e il motivo è solo uno.

Ancora due giornate e la stagione del Milan sarà definitivamente conclusa. Al club rossonero restano le due partite di campionato contro Roma e Monza, ma è chiaro che dopo la delusione in finale di Coppa Italia in molti considerano l’annata rossonera già chiusa. La Champions League è praticamente impossibile ed anche la qualificazione in Europa League è difficilmente conquistabile.

La testa sembra già essere alla prossima stagione, che vedrà molti cambi rispetto a quella attuale. A fare i bagagli non sarà solo Sergio Conceicao, ma anche diversi giocatori. Partendo dagli esuberi fino ad arrivare a qualche pedina più importante.

Ad essere ancora molto incerto è anche il futuro di Mike Maignan. Fino a qualche mese fa il rinnovo sembrava cosa fatta, ma adesso a dominare fra le parti sembra essere la tensione.

Milan-Maignan, clima molto teso: “È rimasto spazientito”

Il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto nelle scorse ore il punto sul rinnovo di Maignan. Mesi fa le parti avevano di fatto raggiunto un accordo, salvo poi bloccare tutto a causa dei ripensamenti del Milan. Un comportamento che ovviamente non è andato giù a Maignan, che ora rischia seriamente di lasciare la Milano rossonera:

A metà febbraio il Milan aveva raggiunto un accordo verbale con Maignan per il rinnovo. La firma però non è mai arrivata. Maignan si aspettava di rinnovare, quindi si è anche spazientito. Ad oggi il rinnovo è del tutto congelato.

Nervi tesi dunque tra Maignan ed il Milan, con il club rossonero che non sembra ancora aver preso una decisione definitiva. Senza dubbio giustificabile la rabbia di Maignan, già con la penna in mano per firmare il nuovo contratto.

Quale futuro per Maignan: il Milan pensa alla cessione?

Sicuramente il rendimento altalenante di Maignan non ha contribuito, ma è chiaro che i dubbi del Milan non dipendano solo da questo. Le prossime settimane saranno decisive, ma è molto probabile che senza rinnovo la cessione di Maignan si possa concretizzare.

Far restare Maignan in rossonero con il contratto in scadenza, esporrebbe il Milan al rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Per questo motivo le strade percorribile sembrano solo due: rinnovo o addio in estate. Al Milan la scelta.