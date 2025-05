Milan: Napoli e Roma beffate, scambio con l’Empoli

La linea dei rossoneri sul calciomercato non è assolutamente cambiata. E in estate si potrebbe chiudere un nuovo colpo nel nostro campionato

Il Milan lavora per rinforzare la rosa. La stagione ha evidenziato molte lacune e qualche difficoltà di troppo. Nonostante questo negli ultimi turni il passo dei rossoneri è cambiato e questo potrebbe portare la dirigenza a fare un passo indietro su Conceicao. Si parla della possibilità di una sua permanenza anche se non è affatto scontato. Subito dopo aver sciolto i dubbi sul direttore sportivo e sul tecnico, il club inizierà a pensare al calciomercato.

Non è da escludere che il Milan possa andare con forza su un calciatore che si sta mettendo in mostra in Serie A. I rapporti con l’Empoli sono buoni e questo potrebbe consentire di fare una operazione di calciomercato molto importante. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e molto dipenderà anche da come si concluderà la stagione. Il giocatore piace molto alla società e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere delle certezze.

Il Milan guarda ai giovani italiani per rendere la rosa ancora più forte oltre che uno zoccolo duro della nazionale. Per questo motivo i rossoneri potrebbero decidere di mettere gli occhi in casa Empoli. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Ma i rossoneri guardano con molta attenzione a Fazzini. Il giocatore dell’Empoli in questo finale di stagione si sta rimettendo in mostra con prestazioni di livello e il Milan è pronto a fare un tentativo nel prossimo calciomercato. Il club meneghino per convincere i toscani e anticipare la concorrenza potrebbero mettere sul piatto magari qualche giovane del vivaio come Bartesaghi o Liberali. Giocatori che hanno bisogno di spazio per continuare il percorso di crescita.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Il Milan potrebbe nelle prossime settimane sondare il terreno per capire se Fazzini potrà trasformarsi in un obiettivo reale di calciomercato dei rossoneri.

Il centrocampista per il momento pensa a chiudere nel migliore dei modi la stagione con l’Empoli. Poi si penserà al calciomercato e il Milan resta una possibilità.