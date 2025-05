Milan: non solo Abraham, maxi operazione con la Roma

I rapporti tra i due club sono ottimi e non sono da escludere degli affari importanti oltre l’attaccante inglese. Ecco tutti i dettagli

Il Milan e la Roma nelle prossime settimane potrebbero sedersi al tavolo per iniziare a valutare le situazioni Saelemaekers e Abraham. I due giocatori puntano a restare nei rispettivi club, ma non sarà assolutamente facile mettere a segno una operazione simile considerati anche i costi. Ma i buoni rapporti potrebbero consentire di arrivare alla fumata bianca. Ma non è assolutamente finita qui. Non è da escludere un ulteriore affare fra le squadre.

Secondo le informazioni di Mario Suma su Youtube, il Milan da tempo sarebbe sulle tracce di un giocatore della Roma. Avrebbe fatto già un tentativo nello scorso calciomercato senza, però, fortuna. Non è da escludere che possa tornare in un prossimo futuro sull’obiettivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se alla fine si potrà sbloccare il tutto oppure andare su giocatori differenti.

Calciomercato Milan: colpo dalla Roma, l’annuncio di Suma

Il Milan guarda con attenzione ad un giocatore della Roma. Secondo le informazioni di Mario Suma, i rossoneri sarebbero sul giocatore da tempo tanto da poter chiudere l’affare già la scorsa estate. Alla fine non è stato possibile arrivare alla fumata bianca. Ora non è da escludere che in un prossimo futuro ci possa essere un nuovo tentativo. I giallorossi difficilmente si priveranno del giocatore, ma davanti alle giuste condizioni la situazione potrebbe cambiare.

Il giocatore in questione è Koné. Stando alle indiscrezioni, il Milan aveva deciso di puntare sul francese per sostituire Bennacer. Poi la mancanza della partenza dell’algerino ha portato i rossoneri a non chiudere il colpo e il giocatore si è trasferito alla Roma. Ma non è da escludere che possa esserci un nuovo tentativo nel prossimo calciomercato. Una operazione non sicuramente semplice da chiudere visto che i giallorossi non hanno alcuna intenzione di privarsi del giocatore.

Molto dipenderà anche dalla qualificazione in Europa League. In caso di vittoria in Coppa Italia, l’ipotesi di calciomercato Koné per il Milan è da tenere in considerazione. Anche se non sarà per nulla semplice convincere la Roma a cedere uno dei migliori centrocampisti di questa Serie A.

Mercato Milan: nuovo tentativo per Kone?

