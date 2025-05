Milan: non solo Saelemaekers, maxi affare con la Roma

L’incontro fra Tare e Ghisolfi di ieri è servito per fare un punto sul belga e Abraham. Ma in futuro si potrebbe fare una nuova operazione

I contatti fra Milan e Roma sono già entrati nel vivo. Nel suo primo giorno in sede Tare ha incontrato Ghisolfi per parlare del futuro di Abraham e Saelemaekers. La volontà da parte dei giallorossi è sicuramente quella di trattenere il belga e ci si siederà al tavolo anche nelle prossime settimane per capire la fattibilità di questo affare. Ma non è da escludere che i due club possano decidere di parlare anche di una seconda operazione.

Secondo le informazioni de La Repubblica, un giocatore è ormai in rotta con la Roma e il Milan potrebbe fare un tentativo già durante il calciomercato estivo. Al momento siamo nel campo delle suggestioni. Non c’è alcuna trattativa anche perché la priorità di entrambi i club è rappresentata dall’allenatore. Ma se il giallorosso starebbe davvero spingendo per la cessione, allora l’ipotesi di un trasferimento in rossonero non è da escludere.

Calciomercato Milan: nuova operazione con la Roma, i dettagli

L’affare Abraham-Saelemaekers potrebbe concludersi anche se in questo momento non si hanno certezze. Resta da capire se i rossoneri punteranno sull’inglese o magari chiederanno l’inserimento di un altro profilo come Pellegrini. Ma ben presto i contatti fra le due squadre potrebbe estendersi anche ad un altro giocatore.

Stando a quanto riferito dal quotidiano italiano, Svilar avrebbe detto no al rinnovo e starebbe spingendo ad una cessione per provare una nuova esperienza. Ci vogliono 40 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza nel prossimo calciomercato. La Premier League resta in pole position, ma un tentativo il Milan lo potrebbe fare soprattutto in caso di cessione da parte di Maignan. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione considerata la qualità del portiere.

Per il momento Svilar è una semplice suggestione in casa Milan. I rossoneri hanno intenzione di rinforzare la rosa e servirà un portiere di qualità e il portoghese è un profilo che potrebbe essere quello giusto per andare a sostituire Maignan.

Mercato Milan: Svilar nuovo obiettivo per la porta?

Svilar potrebbe diventare presto un chiaro obiettivo di calciomercato del Milan soprattutto con la partenza di Maignan. Per il momento non c’è nulla di certo e vedremo come si svilupperà la situazione in futuro.

Il Milan proverà in tutti i modi di trattenere Maignan. Ma se non ci dovesse essere il rinnovo, si andrà su profili differenti e Svilar è pronto a diventare un nome in cima alla lista per i rossoneri.