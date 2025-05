Milan, novità per il precampionato: fissata una nuova amichevole, data e avversario

Novità per il precampionato 2025 del Milan. Programmata una nuova amichevole per i rossoneri. Di seguito data e avversario del test previsto per agosto.

L’arrivo di Tare coincide con l’alba di un nuovo ciclo. Il Milan ha infatti una nuova figura, quella del direttore sportivo, in società. Un ingresso che, dopo anni di esperienza alla Lazio, aiuterà una dirigenza aspramente criticata dal mondo rossonero. Il dirigente albanese sarà responsabile di alcune scelte pesanti in queste settimane, decisioni che inevitabilmente potranno dare una prima impressione sull’annata 2025/2026. In primis l’arruolamento del successore di Conceiçao, con cui successivamente verrà stilata una lista di obiettivi per la finestra estiva di mercato.

Milan, Tare pronto per una rivoluzione della rosa: fissato un altro test estivo

L’organico sarà inevitabilmente ridimensionato. Il prossimo anno il volto del Milan potrebbe infatti cambiare, con diversi nuovi arrivi ma anche cessioni pesanti di alcuni big. Già dalle prime amichevoli sarà possibile tracciare un bilancio sul nuovo Diavolo, specialmente a pochi giorni dall’inizio del campionato (calcio d’inizio il weekend del 24 agosto). Uno dei test più probanti sarà quello con il Leeds United, fissato alle 16 italiane di sabato 9 agosto all'”Aviva Stadium” di Dublino.

La sfida seguirà la tournée che i rossoneri affronteranno dal 20 luglio al 1° agosto tra Singapore, Hong Kong e Australia. Dopo cinque anni, il Diavolo tornerà a giocare in Irlanda (ultima volta i preliminari di Europa League con lo Shamrock Rovers), ma per affrontare una squadra fresca di promozione in Premier League. Già da oggi è possibile acquistare i tagliandi per la gara amichevole.