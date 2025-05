Milan, prima mossa di Tare: scambio con la Roma

Igli Tare si è subito messo al lavoro per costruire il suo primo Milan. Contatti con la Roma per uno scambio di giocatori

In attesa di sciogliere il nodo relativo alla panchina, il Milan imbastisce le prime trattative di mercato e Igli Tare sembra avere le idee molto chiare su come muoversi.

C’è aria di rifondazione in casa Milan. Dopo la scelta – ufficializzata nelle scorse ore – di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, l’attenzione del club rossonero passa alla questione relativa al nuovo allenatore, ma non solo. C’è anche da imbastire le prime trattative di mercato, con Igli Tare intenzionato a non perdere tempo. Alcuni affari, infatti, verranno avviati a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore della formazione rossonera.

Come dicevamo, in casa Milan ci saranno numerose novità. Non solo direttore sportivo e allenatore, cambieranno anche molti elementi della rosa tra cessioni e nuovi arrivi. L’idea della società non è di ripartire del tutto da zero, ma sicuramente c’è la voglia di dare nuova linfa all’organico del Milan dopo due stagioni particolarmente deludenti. Senza la partecipazione alle coppe europee ci saranno meno fondi e appeal, ma sarà anche possibile fare scelte più oculate sia da un punto di vista tecnico che squisitamente economico.

Calciomercato Milan, Tare pensa a uno scambio con la Roma

Chiaramente nelle scorse settimane che hanno preceduto l’annuncio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il dirigente ex Lazio ha studiato a fondo l’organico rossonero e ora ha le idee chiare sui giocatori da cui ripartire e quelli che invece possono essere esclusi dal progetto tecnico del Milan del futuro.

Tra i giocatori da cui ripartire c’è sicuramente Tammy Abraham, il quale ha convinto il Milan stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport. L’attaccante inglese ha chiuso la sua personale stagione con un bilancio di dieci gol e sette assist in quarantacinque partite giocate, classificandosi come centravanti più prolifico dell’annata sportiva (hanno segnato di più i vari Pulisic, Reijnders e Leao).

Il suo cartellino è di proprietà della Roma con cui ha altri due anni di contratto, ma Tare ha intenzione di ripartire dall’ex Chelsea che potrebbe rientrare in uno scambio con Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha fatto bene in prestito alla Roma e nelle prossime settimane si potrebbe ragionare su un doppio affare a titolo definitivo.