Milan: Pulisic all’Arsenal, pronto lo scambio

Lo statunitense è molto preoccupato per la situazione rossonera e potrebbe addirittura partire nel prossimo calciomercato. Ipotesi scambio

Il Milan dovrà rivoluzionare la rosa al termine della stagione. L’ultimo obiettivo dei rossoneri è quello di andare a conquistare l’Europa e subito dopo si rifonderà per aprire un nuovo ciclo. Fra i calciatori destinati a lasciare il club meneghino potrebbe esserci anche Pulisic. Lo statunitense non si fida assolutamente del futuro della sua squadra e davanti ad una proposta importante si potrebbe optare per una sua partenza.

Nelle ultime ore è uscita l’indiscrezione di un interessamento dell’Arsenal nei confronti di Pulisic e non è da escludere uno scambio di calciomercato la prossima estate. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e la strada è comunque molto lunga. Non ci resta che attendere la fine della stagione per capire meglio il piazzamento del Milan. Ma i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto uno scambio di livello.

Calciomercato Milan: via Pulisic, ipotesi scambio

Pulisic in stagione è stato sicuramente l’uomo in più del Milan. Ma il giocatore non ha assolutamente fiducia nel futuro dei rossoneri e per questo motivo l’ipotesi di una sua partenza non è da escludere. L’Arsenal sembrerebbe la squadra più interessata al giocatore e non possiamo escludere uno scambio per sbloccare la trattativa.

Le voci di un Calafiori al Milan si fanno sempre più insistenti e per questo motivo i rossoneri, in caso di un interesse dei Gunners per Pulisic, potrebbero chiedere il centrale. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non c’è alcuna trattativa ad oggi e per questo motivo non ci resta che attendere la fine della stagione per avere un quadro molto più chiaro. Resta una pista da seguire con attenzione visto che parliamo di giocatori destinati e vogliosi di trovare maggiore spazio e ambire per obiettivi importanti.

Pulisic sta ragionando sulla possibilità di ritornare in Premier e l’Arsenal resta una possibilità da seguire con attenzione considerato anche l’interesse di calciomercato del Milan nei confronti di Calafiori. Ma la strada è assolutamente molto lunga e non ci resta che attende. Di certo l’ex Bologna è nome che potrebbe portare i rossoneri a fare un salto di qualità anche nel reparto difensivo. L’ipotesi di uno scambio tra Pulisic e Calafiori è da tenere in considerazione per la sessione estiva.