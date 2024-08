Milan, i rossoneri tornano su una vecchia pista: Furlani ci pensa

Il Diavolo pensa di poter tornare ad affondare nel calciomercato visti gli scarsi risultati ottenuti nelle ultime gare.

Il Milan non sta passando un inizio di stagione idilliaco, le belle prove amichevoli sembrano essere state solo delle vane illusioni per i tifosi del club in Via Aldo Rossi. Sebbene Parma e Torino abbiano due allenatori preparati e siano due squadre collaudate, il Milan non avrebbe dovuto fallire queste prime due giornate di Serie A.

I rossoneri ora si trovano ad un solo punto in due partite con un calendario che prevede Lazio, Venezia ed Inter nelle prossime tre giornate. Non sarà semplice ma di certo nelle prossime settimane avremo ben più chiara la situazione del Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri date le necessità potrebbero tornare ad operare sul calciomercato.

Il Milan ci prova per Kiwior, occasione ghiotta

Il Milan potrebbe clamorosamente tornare sul profilo di Jacub Kiwior, l’ex Spezia plasmato da Thiago Motta che ora è attualmente ai gunners. Il suo epilogo all’Arsenal potrebbe essere terminato dato l’ approdo di un altro ex difensore centrale di Thiago Motta, Riccardo Calafiori. Proprio per questo su Kiwior c’è anche il Bologna oltre che il Milan.

Ne ha parlato sul suo profilo X (ex Twitter) Nicoló Schira. Ha fatto il punto sul futuro di Jakub Kiwior, giocatore che a più riprese negli scorsi mesi è stato accostato al calciomercato Milan. Stando a quanto si apprende l’Arsenal non ha ancora preso una decisione definitiva per il polacco ma sarebbe pronto a farlo partire nel caso in cui nei prossimi giorni dovessero arrivare proposte a titolo definitivo da 20 milioni di euro.