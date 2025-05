Milan, rivoluzione a destra: arriva il sostituto di Walker

La sconfitta in finale di Coppa Italia cambia i piani del Milan: a destra rischia seriamente Kyle Walker

Il riscatto di Kyle Walker sembrava una formalità per il Milan, ma visto l’andamento negativo della stagione il club rossonero potrebbe optare per una mossa a sorpresa.

Arrivato in prestito a gennaio dal Manchester City, Kyle Walker è approdato al Milan con la formula a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Un diritto di riscatto facilmente esercitabile dal club rossonero che però non ha ancora preso una decisione in merito. Fino a pochi giorni fa il futuro dell’esterno destro inglese sembrava essere a tinte rossonere, ma la sconfitta nella finale di Coppa Italia potrebbe portare il club a rivedere la propria strategia.

Non per il valore del giocatore, la cui esperienza potrebbe comunque tornare utile nella prossima stagione. Ma anche e soprattutto perché – in caso di mancata qualificazione alle coppe europee – il Milan dovrebbe rivedere le spese estive e anche il riscatto di Kyle Walker potrebbe rappresentare un costo da “tagliare”, magari andando a puntare su un giocatore più giovane e il cui ingaggio costerebbe decisamente meno.

Calciomercato Milan, Walker in bilico e svolta a destra

Le prossime due partite di campionato e in particolar modo quella in programma domenica sera contro la Roma allo stadio Olimpico saranno decisive per il futuro del Milan e dello stesso Kyle Walker. Nel caso in cui i rossoneri non dovessero garantirsi la partecipazioni a coppe europee in vista della prossima stagione l’esterno inglese potrebbe non essere riscattato e dunque fare ritorno al Manchester City avendo un altro anno di contratto con la società inglese.

Stando a quanto rivelato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan starebbe valutando di trattenere Alexis Saelemaekers, esterno belga classe ’99 attualmente in prestito proprio alla Roma, prossimo avversario dei giallorossi in campionato. Legato al Milan da altri due anni di contratto, a fine stagione rientrerà al Milan e verrà valutato dal prossimo allenatore. Le possibilità che resti in rossonero sono però in aumento.