Milan, senti Di Marzio: “Tentativo per la stella del City”

Sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare il club inglese al termine della stagione. E su uno ci sono delle novità molto importanti

Il Milan in passato ci ha abituato a chiudere colpi scenici e non solo. Ronaldo, Beckham, Ibrahimovic sono solamente alcuni dei nomi chiusi dai rossoneri nell’era Berlusconi. Ora la situazione è sicuramente cambiata. La nuova proprietà non ha assolutamente intenzione di fare sacrifici economici e per questo motivo si punta molto sui giovani di prospettiva. Ma non sono da escludere delle eccezioni importanti magari già nel prossimo calciomercato.

Nelle settimane scorse si era parlato di un tentativo per la stella del Manchester City. Il giocatore non rientra più nei piani della squadra di Guardiola e sta cercando una nuova destinazione. Si è parlato tanto di Arabia, ma la Serie A resta una possibilità da tenere in considerazione nella prossima sessione di calciomercato. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma ci sono degli aggiornamenti molto importanti dati da Di Marzio.

Milan: nuova sfida con il Napoli, occhi sulla stella con il City

Il Manchester City può essere una squadra molto interessante per i club italiani in chiave calciomercato. Il ciclo sembra essere praticamente finito e per questo motivo Guardiola ha dato il via libera a molte cessioni. Ed uno dei partenti potrebbe a sorpresa approdare in Italia. Il Milan ha messo gli occhi da tempo, ma non è l’unica.

Secondo le informazioni di Di Marzio, su de Bruyne ci sarebbe il tentativo del Napoli. I partenopei vorrebbero portare il belga alla corte di Conte approfittando del contratto in scadenza a zero. Una occasione di calciomercato che Manna proverà a cogliere anche se non si tratta di una operazione semplice da chiudere viste le cifre e la concorrenza. Si parla tanto di Liverpool, ma non è da escludere che anche il Milan possa farci un pensierino.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. De Bruyne vuole concludere nel migliore dei modi il campionato con il Manchester City e poi sul calciomercato si ragionerà sul futuro. Milan e Napoli ci pensano e potrebbero piazzare un colpo di assoluto livello.

L’ipotesi de Bruyne in Serie A a zero nel prossimo calciomercato è una idea che stuzzica molti club. Il Napoli avrebbe deciso di muovere i primi passi per il belga e si proverà a fare un grande regalo a Conte.

Il Milan per il momento sembra essere una suggestione più che altro. Ma naturalmente i rossoneri sono sempre una squadra con storia che potrebbe sbaragliare la concorrenza in questa corsa.