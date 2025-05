Milan, svolta in attacco: contatti con l’Arsenal

Tra le priorità del nuovo direttore sportivo del Milan ci sarà quella di rifondare l’attacco in vista della prossima stagione

Sono poche le certezze per Igli Tare in merito all’attacco del Milan. Il rinforzo ideale per il successore di Sergio Conceicao può arrivare dall’Arsenal.

Ci sono molti dubbi in merito alla composizione dell’attacco del Milan in vista della prossima stagione. Sarà proprio questa una delle principali priorità di mercato per il nuovo direttore sportivo Igli Tare, chiamato a rivoluzionare – almeno in parte – l’organico rossonero dopo i risultati deludenti del campionato ormai andato agli archivi. Basti pensare che il centravanti più prolifico della stagione è stato Tammy Abraham, autore di dieci gol tra campionato e coppe. Hanno segnato di più Christian Pulisic, Tijiani Reijnders e Rafael Leao, arrivati rispettivamente a diciassette, quindici e dodici gol, ma chiaramente non parliamo di centravanti puri.

Il Milan, dopo l’addio di Alvaro Morata a gennaio, sperava di aver trovato in Santiago Gimenez il suo nuovo bomber. E invece la prima punta messicana si è fermata a sei gol realizzati nella sua prima parte di esperienza in rossonero. Nonostante il rendimento deludente, l’ex Feyenoord resterà al Milan, anche alla luce dell’importante investimento sostenuto in inverno per portarlo in Italia. Ma chiaramente servirà anche altro al Milan, pur non dovendo partecipare ad alcuna coppa europea in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, contatti con l’Arsenal per l’attaccante

Farà parte del roster degli attaccanti del Milan anche Francesco Camarda, classe 2008 acclamato dalla tifoseria rossonera e desideroso di trovare il primo gol tra i grandi. Nell’ultima partita di campionato contro il Monza si è ben disimpegnato e nella prossima stagione spera di trovare più spazio in prima squadra. Ma potrebbe non essere finita qui.

Nelle ultime ore, infatti, è tornato di attualità il nome di Leandro Trossard, attaccante belga classe ’94 di proprietà dell’Arsenal. Legato ai Gunners da un altro anno di contratto, potrebbe salutare in estate per non rischiare di andare via il prossimo anno a parametro zero. Autore di dieci gol e altrettanti assist nella stagione appena terminata, l’ex Genk sarebbe il principale obiettivo per l’attacco del Milan che però non ha ancora depennato altri profili come quelli di Lorenzo Lucca dell’Udinese e Nikola Krstovic del Lecce.