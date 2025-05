Milan, svolta per Joao Felix: scambio in Brasile

Il futuro di Joao Felix con il Milan sembra ormai segnato: il portoghese potrebbe finire in Brasile, occhio allo scambio

Il Milan è totalmente concentrato su un finale di stagione che potrebbe dare ancora delle risposte importanti a Sergio Conceicao e ai suoi uomini. I rossoneri vanno a caccia di un altro titolo come Coppa Italia, da sommare alla Supercoppa italiana conquistata in Arabia Saudita in inverno.

Certo, non può riabilitare del tutto una stagione che resta al di sotto delle aspettative e che vede lontanissimi i primi posti in classifica e anche la Champions League, habitat naturale del club. Ma chiudere con un trofeo sarebbe davvero importante per programmare il futuro e anche come ricostruire la squadra sul calciomercato. Tra chi resterà e chi andrà via, è stata valutata la posizione di Joao Felix.

Il destino di Joao Felix al Milan è segnato

Il fantasista arrivato dal Chelsea a gennaio al Milan aveva avuto un buon inizio con la maglia rossonera. L’ottima partita in Coppa Italia contro la Roma aveva illuso un po’ tutti, ma poi il suo rendimento è andato man mano a calare fino ad arrivare a una panchina fissa e con pochi margini di risalita negli ultimi impegni.

Sergio Conceicao gli sta preferendo altri uomini e lui non ha dato segnali di risveglio e concretezza, venendo anche beccato da diversi tifosi. Per queste ragioni, la dirigenza del Milan non contratterà con i londinesi la sua permanenza, anzi il ragazzo è destinato a tornare al Chelsea. Ma anche lì non resterà.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Flamengo è sempre più interessato all’ex Benfica ed è pronto a contrattare con i Blues per il suo arrivo in Brasile. Proprio a questo punto, si potrebbe chiudere uno strano triangolo di mercato, ancora con il Milan.

Il Milan punta Lorran, grande talento del Flamengo

Lorran è un trequartista di soli 18 anni, che già da diversi mesi è considerato uno dei più grandi talenti emergenti del Brasile. Non a caso, si parla già di 50 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra un po’ esagerata per quello che ha fatto vedere in campo.

Il Real Madrid e diversi club inglesi hanno già messo gli occhi su di lui, ma attenzione anche al Milan che si è già messo in fila per tentare un colpo pienamente nella sua tradizione e che farebbe impazzire i tifosi. Sarebbe il modo giusto per iniziare un nuovo ciclo.