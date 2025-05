Milan: tegola Abraham, quando torna in campo

L’inglese non sarà a disposizione per la partita contro il Genoa per un infortunio muscolare. C’è il timore per la sua presenza in Coppa Italia

Prima il Genoa e poi il doppio confronto contro il Bologna. Il Milan proverà a chiudere la stagione nel migliore dei modi per poi iniziare a programmare la prossima. L’Europa è quasi praticamente impossibile, ma c’è un campionato da terminare nel migliore dei modi oltre che un trofeo della Coppa Italia da conquistare.

Il tecnico portoghese per la trasferta di Roma spera di riuscire ad avere tutti a disposizione, ma su alcuni giocatori ci sono ancora dei dubbi. Fra quelli in forte dubbio c’è Abraham. Come confermato da Conceicao alla vigilia della sfida contro il Genoa, l’attaccante si è fermato per un piccolo problema fisico e le sue condizioni sono da valutare. La speranza è quella che non si tratti di un grave infortunio e per questo motivo si dovranno aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Milan: infortunio Abraham, i tempi di recupero

L’infortunio di Abraham preoccupa un po’ in casa Milan. Jovic e Giemenez stanno dando garanzie in questo momento della stagione, ma Conceicao vuole avere tutte le frecce del proprio arco a disposizione e quindi si proverà a recuperare i calciatori in tutti i modi anche se per il momento non si hanno molte certezze.

L’attaccante inglese si è fermato per un infortunio muscolare e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per capire meglio il problema fisico. Al momento non si hanno certezze e si attenderanno tutti gli approfondimenti del caso per individuare i tempi di recupero di Abraham. La fiducia che non si tratti nulla di grave c’è e il tempo a disposizione per la sfida contro il Bologna in Coppa Italia è ancora tanto. Ma nel caso in cui ci dovesse essere una lesione, salterebbe la partita.

Per adesso in casa Milan ci si preferisce non sbilanciarsi sulle condizioni di Abraham. L’infortunio sarà valutato alla ripresa degli allenamenti e in quel caso si effettueranno tutti gli esami strumentali del caso. La speranza è che si possa trattare di un qualcosa di meno grave del previsto.

Milan: per Abraham obiettivo Bologna

Per Abraham l’obiettivo principale è quello di un recupero dall‘infortunio per la sfida contro il Bologna in Coppa Italia. Non semplice e i dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi giorni.

Gli esami strumentali saranno fondamentali per chiarire meglio l’infortunio di Abraham. Il Milan aspetta e spera di poter avere delle buone notizie.