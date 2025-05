Milan-Theo Hernandez, futuro incerto: e il Real bussa alla porta

Il futuro di Theo Hernandez con la maglia del Milan è sempre più incerto e il Real Madrid può cogliere l’occasione in estate.

Il Milan di Sergio Conceicao è riuscito a portarsi a casa il primo dei due match in meno di una settimana contro il Bologna: nella 36* giornata di Serie A, i rossoneri hanno battuto in rimonta la squadra rossoblu di Vincenzo Italiano grazie alla doppietta di Santiago Gimenez e al gol di Pulisic, MVP del match, ma che si può considerare anche MVP della stagione rossonera, insieme al centrocampista Reijnders. Ora appuntamento al secondo atto, quello di mercoledì sera in finale di Coppa Italia sempre contro il Bologna: i rossoneri possono portare a casa il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa.

Mercato Milan, Theo è sempre più incerto: il Real c’è

Al termine di questa stagione caratterizzata da alti e bassi, sulla sponda rossonera di Milano sarà ora di fare molte riflessioni, a partire dalla dirigenza: da mesi ormai si parla di un nuovo innesto, ovvero la figura del direttore sportivo, ma da settimane l’idea sembra essere andata in secondo piano, come confermato anche da Furlani ieri sera prima del match contro il Bologna. E la riflessioni si dovranno fare anche sui giocatori della rosa, in particolare quelli in scadenza, come Theo Hernandez.

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Real Madrid è realmente interessato a Theo Hernandez. Il contratto del calciatore rossonero scade a giugno 2026 e in caso di non rinnovo, il giocatore rossonero partirà già nella prossima sessione estiva di mercato. Il Real Madrid, club per cui ha già giocato, ha già fatto sapere di voler avviare i primi contatti per riportarlo in Spagna.

Milan-Theo, il rinnovo attualmente è lontano

Il contratto di Theo Hernandez al Milan scade a giugno 2026 ma senza un rinnovo, il terzino francese lascerà il Milan già in estate. Attualmente Theo percepisce uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro netti annui e il suo entourage avrebbe chiesto un aumento fino a 6 milioni, aumento che il Milan non gli vorrebbe dare, confermando l’ingaggio attuale, e optando per alcuni bonus annuali. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del terzino francese, anche perchè lui comunque non ha mai negato che a Milano si trova bene, insieme alla sua famiglia.