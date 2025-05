Milan: via libera per il terzino, la chiave è Savona

Si lavora attentamente sul calciomercato in casa rossonera. Moncada e Ibrahimovic sono pronti a bussare alla porta di un club per il terzino

Il Milan cambierà volto la prossima stagione. Le difficoltà avute in questa stagione sono molto evidenti e quindi in casa rossonera si provvederà a fare una sorta di reset con un obiettivo ben chiaro: aprire un ciclo vincente. Ad oggi si è nel campo delle valutazioni. Le priorità in casa rossonera sono sicuramente rappresentate da direttore sportivo e allenatore e subito dopo si andrà sul calciomercato per individuare i profili giusti per alzare il livello.

Non è da escludere che il Milan possa andare con forza su un terzino. Il calciomercato è ancora all’inizio e per questo motivo le sorprese possono essere dietro l’angolo. Di certo c’è un intreccio che potrebbe coinvolgere anche lo juventino Savona. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e non si hanno certezze. Ma le notizie che arrivano dalla Spagna sembrano dare uno scenario ben preciso e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Milan: intreccio con Savona, le ultime

Il Milan andrà a prendere almeno un giocatore in ogni ruolo. Al momento si stanno valutando i profili e c’è un nome che sembra essere da tempo nella lista dei dirigenti rossoneri. Il calciatore piace molto ed ora a sorpresa ci potrebbe essere un via libera per chiudere una operazione molto importante.

Stando alle ultime informazioni di footmercato.net, il Manchester City sarebbe andato con forza su Savona e questo potrebbe portare gli inglesi a a fare un passo indietro su Wesley del Flamengo. Il terzino piace davvero molto al Milan ed ora la strada sembrerebbe essere più semplice anche se il club è pronto a chiedere circa 45 milioni di euro per il brasiliano. Poi il calciomercato è davvero molto particolare e non è da escludere che si possa chiudere con una cifra inferiore o una formula diversa.

Il Milan in questo momento ha in mente solamente chiudere la stagione nel migliore dei modi. Subito dopo si inizierà a pensare al calciomercato e Wesley rappresenta un profilo che consentirebbe ai rossoneri di fare un salto di qualità importante.

Mercato Milan: Wesley è un obiettivo dei rossoneri

Il Milan nel prossimo calciomercato un terzino destro lo dovrà prendere e Wesley rappresenta un profilo da attenzionare soprattutto per la sua qualità.

Il Manchester City, come spiegato in precedenza, è pronto a fare un passo indietro e andare su Savona dando una sorta di via libera al Milan per piazzare un colpo di calciomercato importante.