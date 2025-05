“Molto poco dignitosa”: Milan, la sentenza netta su Donnarumma

Non tutti celebrano il successo dell’ex portiere del Milan Gigio Donnarumma: dopo la qualificazione in finale c’è chi lo critica aspramente.

Dopo mesi difficili, tra cambi in panchina e incertezze societarie, il Milan intravede finalmente uno spiraglio di luce. Sotto la guida di Sérgio Conceição, i rossoneri hanno conquistato con autorità un posto nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, superando gli eterni rivali dell’Inter in una sfida carica di significato. Un traguardo che restituisce entusiasmo all’ambiente e rappresenta l’ultima, importante chance per dare un senso a una stagione finora deludente.

Tuttavia, nonostante il successo sul campo, si respira un’aria di cambiamento. Al termine del campionato si profila all’orizzonte una profonda rivoluzione tecnica e dirigenziale. Difficilmente però le novità in casa Milan partiranno dal portiere: Mike Maignan, nonostante la stagione sottotono, rappresenta una delle certezze da cui ripartire dopo essersi assunto l’onere di sostituire Donnarumma. Proprio l’ex portiere prodotto del vivaio è finito nuovamente al centro delle polemiche dopo la conquista della finale di Champions con la maglia del Psg.

Boban su Donnarumma-Milan: ” Una storia molto poco dignitosa”

Tra gli artefici principali del ritorno del Psg in finale di Champions spicca sicuramente Gigio Donnarumma, autore di interventi prodigiosi sia contro l’Arsenal che contro il Liverpool. A fine stagione, l’ex Milan e il Psg si incontreranno per parlare di rinnovo, una storia molto simile a quella che quattro anni fa si concluse con l’addio a parametro zero del portiere di Castellammare di Stabia.

Zvone Boban, bandiera del Milan e oggi opinionista di SkySport, ha parlato così delle scelte di Donnarumma: “Donnarumma è ancora un milanista per i milanisti? Non lo so. È una storia molto dolorosa quella di Donnarumma, una storia molto poco dignitosa. Non voglio addossare le colpe a un ragazzo che aveva 20 anni, ma ci ragioni anche tu, pensi al tuo club e a quei colori che hai indossato per tanti anni, i colori di un club che ti ha formato. Lasciare così è stato per me quasi imperdonabile.”

Milan, Donnarumma sibillino sul futuro: “Tocca alla società”

I rapporti di Donnarumma con i rinnovi contrattuali sembrano essere sempre molto particolari. Ne sanno qualcosa i tifosi del Milan che dopo mesi e mesi di tira e molla si sono visti il loro idolo cresciuto in casa preferire i petroldollari del club parigino.

Quattro anni dopo la situazione rischia di ripetersi nuovamente. Il contratto di Donnarumma scadrà infatti nel giugno 2026 e le trattative per il rinnovo non sembrano procedere spedite come ci si aspettava. Intervenuto ai microfoni di Prime, lo stesso Donnarumma ha commentato così la questione: “Ho ancora un anno di contratto, c’è tempo per parlare di rinnovo: so come sto qui, la scelta è tutta della società: c’è solo da firmare“.