“Non è in grado”: Milan, la stoccata per la firma di Allegri

Arriva una stoccata nei confronti del Milan, che ha scelto di affidarsi a Massimiliano Allegri per aprire un nuovo ciclo: ma c’erano anche altri allenatori nella lista

Il Milan ha deciso di ingaggiare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Prima, però, Furlani ha chiamato Igli Tare affidandogli la direzione sportiva. C’erano diversi allenatori nella lista del club rossonero prima di prendere Allegri, che sembrava promesso al Napoli. Da Thiago Motta a Vincenzo Italiano, passando per Roberto De Zerbi.

Milan, le parole di Serafini riguardo l’arrivo di Allegri

Luca Serafini, giornalista e scrittore, ha parlato nel corso di Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio Sportiva: “Allegri è l’unica soluzione perché il Milan in questa fase storica non è in grado di supportare e difendere una figura come Thiago Motta, De Zerbi o Italiano, ci vuole un allenatore autonomo e autorevole“.

In fin dei conti, Allegri è più un manager a 360° che ‘solo’ un allenatore. Riesce a gestire tutto e sarà aiutato da un ottimo direttore sportivo come Tare, che negli anni alla Lazio ha acquisito tanta esperienza portando buoni risultati. Prendere un tecnico diverso come De Zerbi, Italiano o Thiago Motta, avrebbe significato una presenza diversa da parte della società. Cosa che già non è successa con Fonseca prima e Conceiçao poi.