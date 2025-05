Non solo Guardiola, un’altra big piomba su Reijnders: il Milan ora trema

Continuano i rumors di mercato sul centrocampista rossonero Tijani Reijnders. Il giocatore del Milan è tra i top in tutta Europa.

Il Milan sarà impegnato questa sera nella finale di Coppa Italia contro il Bologna ed i rossoneri vogliono ottenere un importante trofeo, un successo che manca in Coppa Italia addirittura dal 2003. Il club rossonero dovrà fare i conti con il mercato e diversi club europei osservano i giocatori della formazione di Conceicao. Il club non andrà in Champions League e quindi qualche big potrebbe salutare in caso di buone offerte.

Si è parlato molto del futuro di Maignan e Theo Hernandez, specialmente visto che parliamo di due giocatori con il contratto in scadenza nel 2026. Ma non solo in quanto ci sono anche rumors riguardo Reijnders, uno dei pochi giocatori in questa stagione che è cresciuto e ha fatto molto bene nonostante le difficoltà del club: l’ultimo rumors di mercato preoccupa i tifosi.

Mercato Milan, assalto della big per Reijnders

Negli ultimi giorni in molti hanno parlato dell’interesse del Manchester City di Pep Guardiola per Reijnders, un profilo molto interessante e che ha grande mercato in tutta Europa. I Citizens pensano a lui e a Wirtz per sostituire Kevin De Bruyne (tra l’altro in odor di Napoli) ma sul giocatore – secondo quanto riporta Marca – sarebbe finito nel mirino del Real Madrid.

Con l’arrivo di Xabi Alonso i Blancos attueranno una vera rivoluzione a fine stagione, ci saranno colpi in difesa e a centrocampo e Reijnders sarebbe uno dei nomi finito sul taccuino di Florentino Perez. Il club ha perso molta qualità con gli addii di Kroos e Modric (quest’ultimo c’è ancora ma è alla fase finale della sua carriera) e quindi servono rinforzi per il centrocampo.

La qualità di Reijnders e la sua capacità di inserirsi e fare gol intriga il club spagnolo, che, tra le altre cose, ha visto Reijnders quest’anno da vicino, nella vittoria del Milan al Bernabeu. Il Milan vorrebbe trattenere il giocatore ma intanto le big sono in forcing e senza Champions la situazione è durissima.