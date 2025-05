Nuovo affare Milan-Chelsea: soluzione alla Joao Felix

Nonostante il rendimento deludente di Joao Felix, il Milan potrebbe tentare un colpo simile in estate

Arrivato a gennaio dal Chelsea, Joao Felix ha finora rappresentato la più grand delusione di mercato di questa stagione del Milan, soprattutto alla luce delle aspettative che c’erano sul portoghese.

In attesa di capire chi diventerà il nuovo direttore sportivo del Milan e chi andrà a ricoprire il ruolo di allenatore, il club rossonero lavora sotto traccia ad alcune possibili operazioni di mercato. Inevitabilmente, gli attuali uomini-mercato del Diavolo tengono d’occhio diverse situazioni da monitorare in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Alcuni affari, infatti, potrebbero essere condotti in porto a prescindere da chi sarà il nuovo direttore sportivo e da chi siederà in panchina, soprattutto nel caso in cui dovessero presentarsi affari particolarmente invitanti.

In tal senso, il Milan tiene d’occhio il mercato inglese dopo aver chiuso lo scorso inverno due trattative per altrettanti giocatori approdati dalla Premier League. Il primo è stato Kyle Walker, esterno difensivo arrivato dal Manchester City e frenato da alcuni problemi di natura fisica. Il secondo invece è stato Joao Felix, talentuoso attaccante portoghese arrivato in prestito dal Chelsea ma il cui rendimento ha deluso – e non poco – tifosi e addetti ai lavori che speravano in una esplosione del talento ex Benfica in Serie A.

Calciomercato Milan, nuovo affare col Chelsea in estate

Di proprietà del Chelsea con cui ha altri sei anni di contratto, Joao Felix è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Un diritto che il Milan non eserciterà visto il rendimento deludente del giocatore il quale sembra aver pagato a caro prezzo l’adattamento al calcio italiano. Ma i dialoghi col Chelsea potrebbero riprendere per un altro potenziale rinforzo di mercato.

Il Milan, infatti, potrebbe fare più di un pensierino per Raheem Sterling, attaccante inglese classe ’94 attualmente in prestito all’Arsenal, ma destinato a tornare al Chelsea. Come riportato da Football Insider, infatti, i Gunners non sembrano essere intenzionati a rinnovare il prestito di Sterling o addirittura ad ingaggiarlo a titolo definitivo. L’ex Liverpool farà così ritorno al Chelsea che a sua volta cercherà una nuova collocazione per l’esterno offensivo di origini giamaicane. Potrebbe così essere imbastita una trattativa simile a quella per Joao Felix, dunque sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10/15 milioni di euro, ovvero l’attuale valore di mercato di Sterling.