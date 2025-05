Nuovo allenatore, il grande ritorno prende quota: il Milan ci pensa seriamente

In casa Milan è tempo di riflettere sul successore di Conceiçao, che nelle prossime settimane lascerà. In rialzo le quotazioni del tecnico, per cui sarebbe un grande ritorno.

Titoli di coda sulla stagione del Milan. La missione due trofei non è andata in porto. Dell’annata 2024/2025 non resterà, infatti, che la Supercoppa conquistata a Riyadh a gennaio, oltre che il dato un po’ fine a sè stesso dell’imbattibilità nei derby. Per il resto, si potrebbe stendere un velo pietoso, vista il piazzamento tra le prime quattro praticamente sfumato, nonostante la matematica non abbia ancora dato questo verdetto, un cammino in Champions interrotto troppo presto e un’amara medaglia d’argento in Coppa Italia. Molto, se non tutto, da rivedere per tornare competitivi su più fronti dopo i mesi estivi.

Milan, si conclude così la stagione: ora si fa sul serio per il nuovo tecnico

Con il tramontare dell’annata corrente verrà messa la parola fine anche sul contratto di Sergio Conceiçao. La Supercoppa era stato un biglietto da visita eccezionale per il portoghese. Sfortunatamente, col senno di poi, quel trofeo è stato un fuoco di paglia. Va quindi messo il piede sull’acceleratore nel toto allenatori ai piani alti. La scelta del nuovo direttore sportivo è prioritaria, ma nel frattempo, in via Aldo Rossi, una breve lista è già stata stilata. In questo elenco, secondo Alfredo Pedullà, deve per forza essere compreso Maurizio Sarri.

Il giornalista ha riportato quanto segue nel corso del programma “Sportitaliamercato“:

“Cosa deve fare il Milan? Ripartire da un allenatore vero. Io non penso che ci siano tantissimi allenatori. Abbiamo lavorato con Gianluigi (Longari, ndr) sul discorso del direttore sportivo. Io ti ho fatto da un po’ di settimane, ti direi da qualche mese, il nome di Sarri da inserire in questa lista. “

Milan, riparte il toto allenatori: “Sarri appartiene alla lista della società”

A distanza di circa un anno e mezzo dalle sue dimissioni alla Lazio, Sarri rappresenta assieme ad Allegri e De Zerbi uno dei nomi più caldi tra i dirigenti rossoneri. Nelle ultime settimane, visto il buon ruolino di marcia intrapreso, si era vociferato, seppur senza conferme dirette, di una possibile conferma di Conceiçao. Se prima della notte dell'”Olimpico” c’era ancora qualche dubbio, ogni punto interrogativo è stato spazzato via.

Nel giro di un mese il Milan vuole mettere le basi sulla nuova annata. Prima il ds, immediatamente dopo l’allenatore. Dal primo dipenderà il secondo. Ma ora più che mai bisogna dare risposte chiare e celeri, dopo una stagione piena di incertezze di cui ha risentito l’intero gruppo squadra.