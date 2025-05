Nuovo DS Milan, c’è la svolta: l’indizio avvicina la fumata bianca

C’è un importante indizio che interessa da molto vicino il Milan e la ricerca del club rossonero per il nuovo direttore sportivo. La firma sembra essere ad un passo.

La serata di ieri ha rappresentato l’ennesima debacle per il Milan in una stagione totalmente negativa. Il Diavolo perde anche la finale di Coppa Italia contro il Bologna, mancando ancora un trofeo che non entra nella bacheca rossonera dal lontano 2003. Sfuma così anche la qualificazione all’Europa League, con il Milan che adesso proverà – si spera – a centrare l’Europa nelle ultime due gare di campionato.

All’Olimpico i ragazzi di Sergio Conceicao, il cui futuro in rossonero è ormai scritto, si rendono protagonisti di una delle prestazioni peggiori della stagione in un appuntamento che non poteva essere sbagliato. Tante note negative, dunque, ma non solo: dal match di ieri potrebbe anche essere arrivato un importante indizio legato al nuovo direttore sportivo.

Milan-Bologna, Tare presente allo stadio: sarà lui il nuovo direttore sportivo?

Come riportato da Tuttosport, tra i tanti volti noti presenti ieri sera allo stadio c’era anche Igli Tare. La presenza dell’ex dirigente della Lazio non è ovviamente passata inosservata e in molti hanno subito pensato ad un possibile indizio sul futuro.

Non è infatti un segreto che Tare sia da tempo sulla lista del Milan per il ruolo di nuovo DS e la sua presenza sulle tribune dell’Olimpico potrebbe indicare un possibile accordo all’orizzonte.

Nelle ultime settimane erano emerse alcune indiscrezioni sulla possibilità che il Milan restasse con la struttura attuale. Questa possibilità è però scemata giorno dopo giorno. Ad oggi non sembrano più esserci dubbi: il Milan vuole portare in rossonero un nuovo direttore sportivo. Il grande favorito è al momento Igli Tare e l’indizio di ieri non può che avvicinare ulteriormente le parti.

Nuovo DS Milan, D’Amico sempre più lontano: Tare in pole position

Fino a qualche settimana fa, un altro nome fortemente accostato al Milan era stato quello di Tony D’Amico. L’attuale DS dell’Atalanta sembrava poter sposare la causa rossonera. L’Atalanta avrebbe però opposto resistenza, non avendo nessuna intenzione di rinunciare ad una delle sue figure più importanti.

Per questo motivo oltre ad Igli Tare non sembrano esserci altri reali candidati. L’ex Lazio è sempre più vicino al Milan. Le sorprese sono ovviamente dietro l’angolo e non si può parlare di definitiva fumata bianca fin quando non ci sarà un annuncio ufficiale. Ma di certo le probabilità di vedere Tare in rossonero sono molto alte.