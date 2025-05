Sprint Milan, l’allenatore ha convinto tutti: accelerata decisiva dopo la finale col Bologna

Sprint del Milan sul fronte nuovo tecnico. Uno dei candidati alla panchina rispetta i paletti della società, che ha schiacciato il piede sull’acceleratore dopo la finale di Coppa.

Un trofeo in bacheca e niente di più. È il magro bilancio della stagione del Milan. Un resoconto che viene anticipato di circa dieci giorni, termine effettivo dell’annata, in quanto i rossoneri hanno poco altro da dire al campionato. La matematica non preclude del tutto il quarto posto, ma i quattro punti che distano (con soli due turni da disputare) e la bagarre in zona Champions rende il compito molto improbabile. Ciò che resta da fare è voltare pagina e iniziare il prima possibile a programmare il futuro. Un domani che non può tollerare altri errori se si vuole rialzare l’asticella e riportare il Diavolo dove merita di stare.

Milan, stagione praticamente finita dopo la delusione in Coppa: parte il toto allenatore

La prima parte della progettazione dovrebbe prevedere la nomina del nuovo direttore sportivo. Nelle ultime settimane la questione ds è andata in standby, ma ora la società, in primis Furlani, dovrebbe tornare all’opera. Tare, D’Amico, Paratici? Ancora presto per dirlo. Sta di fatto che dalla scelta di una nuova figura dirigenziale dipenderà quella del nuovo tecnico. Sta prendendo piede l’ipotesi che porterebbe a colui che, ieri sera all'”Olimpico”, si sbracciava e guidava i suoi verso il trionfo, a pochi metri da Sergio Conceiçao.

Un condottiero che, 51 anni dopo, ha ridato alla città di Bologna la gioia di una coppa. È di Vincenzo Italiano il nome che si sta facendo largo tra i candidati allenatori del Milan. Carisma, idee rivoluzionarie e, da ieri, anche vincente. Come riporta “Gazzetta.it”, l’ex Fiorentina era nella lista dei papabili, ma non in pole. Una disposizione totalmente cambiata in seguito a quanto avvenuto ieri nella Capitale. Italiano ha scalato posizioni non solo in un’ipotetica classifica tra colleghi, ma anche nei piani a Casa Milan.

Milan, dopo la finale prende quota Italiano: lo scenario

L’intenzione, in via Aldo Rossi, è quella di rivolgersi ad un tecnico italiano per ottenere fin da subito maggior stabilità. Chi meglio del condottiero rossoblù. Freddure a parte, ogni discorso è rinviato al termine della stagione.

Il Bologna, dopo la gioia di ieri, può giocarsi ancora una volta il sogno Champions. Dopo il 25 maggio, Italiano e i vertici felsinei si incontreranno e faranno il punto. In agguato ci sarà il Milan, che prima di tutto dovrà risolvere prima altre faccende più urgenti, direttore sportivo in primis.