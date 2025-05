Nuovo DS Milan, un solo nome nel mirino: “È lui il vero obiettivo”

I tifosi del Milan aspettano ancora di scoprire chi sarà il nuovo DS. Nel mirino del club rossonero sembra esserci un profilo ben preciso.

Le ultime ore vissute dal mondo Milan sono state ancor più roventi di quanto già non lo fossero quelle precedenti. Il tonfo in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha aggiunto ulteriori malumori nell’ambiente. La vittoria del trofeo nazionale poteva rappresentare un piccolo salvagente per il club, la cui stagione è totalmente da buttare.

I tifosi adesso chiedono a gran voce grandi cambiamenti, che non potranno che partire dalla dirigenza. Da ormai un paio di mesi il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con la speranza che questa vera e propria Odissea possa concludersi quanto prima. Tanti stono stati i nomi accostati al Milan, ma l’obiettivo della società sembra essere solo uno.

DS Milan, non si molla la presa su D’Amico: “Si proverà un ultimo tentativo”

Intervenuto a SkySport24, l’esperto di mercato Manuele Baiocchini ha provato a fare chiarezza sulla districata questione nuovo DS in casa Milan. Secondo il noto giornalista il vero ed unico obiettivo del Diavolo è Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta che i bergamaschi non hanno intenzione di salutare:

Io credo che il Milan voglia provare a fare un ultimo tentativo per Tony D’Amico. Si cercherà di convincere l’Atalanta. È lui il vero obiettivo del club rossonero.

Per Baiocchini, dunque, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra Milan e Atalanta con i rossoneri che cercheranno di vincere quello che è ormai un braccio di ferro per accaparrarsi D’Amico. Nonostante i tanti profili accostati al Diavolo, sembra essere solo D’Amico quello che ha convinto del tutto la società.

Il tema DS blocca il Milan: la scelta del nuovo allenatore arriverà solo dopo

Sempre secondo quanto affermato da Baiocchini, al momento le strategie del Milan sono in stallo totale a causa dell’assenza di un nuovo direttore sportivo. Prima di scegliere il nuovo allenatore, il Milan vuole risolvere la questione DS. Solo dopo si deciderà a chi affidare la panchina rossonera.

C’è dunque tanta confusione in casa Milan, ma del resto ciò era già abbastanza lampante agli occhi di tutti. I tanti problemi che il Milan sta riscontrando nella nomina del nuovo direttore sportivo non sono che lo specchio di un momento storico in cui il club rossonero sembra essere totalmente in balia delle onde.