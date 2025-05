Panchina Milan, nuovo colpo di scena: sondato l’ex stella Inter

In casa Milan si pensa al presente e al futuro ma in questo momento il primo obiettivo della società è scegliere chi sarà il nuovo tecnico.

La stagione del Milan è stata disastrosa ed anche per questo all’interno della società c’è la consapevolezza di dover dare subito una mossa e lavorare al meglio in vista del futuro. L’annuncio ufficiale di Igli Tare è subito una buona manovra ma il club ha varie idee per la questione tecnico, al momento la priorità principale per tutti. Il casting prosegue anche se si è partiti in ritardo ed ora la situazione non è delle più semplici.

Milan, si complicano le piste che portano ad Allegri e Conte

Dopo un’annata travagliata il Milan non può sbagliare nuovamente l’allenatore e sia Tare che tutta la società ne sono ben consapevoli. L’obiettivo sarebbe puntare su tecnici certezze e in prima linea non possono che esserci Antonio Conte e Massimiliano Allegri, ma per entrambi la situazione è sicuramente tutt’altro che semplice e il Milan non è in prima fila.

Su Conte il Napoli sta provando a forzare per trattenerlo ma c’è sempre il forte interesse della Juventus, a caccia di un sostituto di Igor Tudor. Diversa la situazione di Allegri sul quale si è mosso da tempo il club azzurro, in caso di addio di Conte, e c’è l’Inter che – complice gli ottimi rapporti tra Allegri e Marotta, potrebbe puntarci in caso di clamoroso addio con Simone Inzaghi.

Ultim’ora Milan, nome a sorpresa per la panchina

Il giornalista Nicolò Schira ne ha parlato sulle colonne del Giornale e ha fatto chiarezza spiegando le difficoltà per arrivare a Conte ed Allegri. Un altro nome che stuzzica è quello di Vincenzo Italiano ma il Bologna spinge per il rinnovo ed è pronto ad un prolungamento con adeguamento a ben 3 milioni di euro. Insomma una situazione particolare e il Milan controlla vari nomi. L’ultimo avrebbe del clamoroso.

Non è sicuramente il primo della lista ma il club rossonero sta valutando anche questa possibilità, il Milan sarebbe sulle tracce dell’attuale allenatore del Genoa Patrick Vieira, autore di un’ottima stagione. L’allenatore francese, ex giocatore di Inter e Juve, è subentrato a stagione in corso ed ha avuto un ottimo ruolino di marcia, trascinando il Genoa ad una comoda salvezza.