Rafael Leao ‘piange’ per Tonali: il commento che emoziona tutti

Rafael Leao sarà assente per squalifica, salterà la partita di domani contro il Bologna. Ma potrà tranquillamente essere a disposizione per la finale di Coppa Italia proprio contro i rossoblù, la più importante della stagione. Entrare in Europa League è troppo importante per il Milan, sia per il mercato estivo, sia per la scelta del prossimo allenatore.

Il commento di Rafael Leao su Sandro Tonali diventa virale

Leao è rimasto molto affezionato a Sandro Tonali, che oggi si trova al Newcastle dove lotta per entrare in Champions League e in questa stagione ha vinto l’EFL Cup.

Oggi è il compleanno di Sandro Tonali, che ha compiuto 25 anni. Il Milan gli ha fatto gli auguri sui social scrivendo: “Tantissimi auguri a Sandro Tonali per il suo compleanno“. Rafael Leao ha commentato con delle emoji di pianto, precisamente sei. Un commento che ha subito ricevuto tanti like da parte dei tifosi, che vorrebbero il ritorno del centrocampista.