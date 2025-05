Rebus Italiano, incontro per la firma: svolta per 2 colpi

Il futuro di Vincenzo Italiano resta in primo piano sul calciomercato italiano: svolta per due colpi in casa Milan

In questo weekend si chiuderà la stagione del Milan ed è stata definita fallimentare anche da Furlani. Le cose sono andate come nessuno poteva immaginare a inizio anno, addirittura con i rossoneri fuori dalle coppe, quasi innaturale visto il dna che ha sempre caratterizzato il club meneghino.

Ora c’è già da programmare il futuro. Per il direttore sportivo, è già arrivata una svolta importante, dato che – dopo i tanti nomi circolati nelle ultime settimane – il Milan ha scelto Igli Tare. Per l’ex Lazio è pronto un contratto di tre anni. La nuova guida tecnica avrà subito una matassa importante da sciogliere, quella che riguarda la scelta dell’allenatore.

Sono ore decisive per il futuro di Italiano

Uno degli atti finali della stagione del Milan è stata la finale di Coppa Italia, che poteva dare un senso diverso alla stagione, portando il secondo trofeo stagionale sotto la guida di Sergio Conceicao. Dopo la sconfitta contro il Bologna ed esprimendo un gioco mai convincente, il futuro del portoghese sembra segnato e si va a caccia del sostituto.

Tra i primi nomi, c’è quello di Vincenzo Italiano, proprio colui che l’ha sconfitto in finale pochi giorni. Anche in questo caso, però, è in arrivo una brutta notizia. Oggi infatti ci sarà un incontro tra Fenucci, Sartori e l’avvocato Caliandro. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico ha deciso di firmare il rinnovo di contratto con il Bologna, prolungando il contratto fino al 2026 che lo lega ai felsinei.

Tare, quindi, rischia di vedersi privato di una chance importante per la panchina al momento del suo insediamento, ma anche sul calciomercato potrebbero esserci subito ricadute importanti.

Il progetto del Bologna: cambia il futuro di due calciatori

Dopo un’altra grande stagione, in tanti hanno messo gli occhi sui talenti del Bologna. Moncada segue da mesi le prestazioni di Lucumì e Dominguez, tra i protagonisti principali del gioco di Italiano quest’anno. Per entrambi, la permanenza del tecnico è un’assicurazione sul loro percorso in campo.

Proprio per questa ragione, potrebbero decidere di rifiutare il richiamo del Milan e dei grandi club per restare a Bologna con il loro allenatore. Insomma, la beffa potrebbe essere multipla per i rossoneri nel giro di pochi giorni.