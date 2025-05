Rinnovo Maignan, offerta ufficiale: svolta per 5 big

Il Milan deve pensare anche al futuro dei suoi big: è arrivata l’offerta ufficiale per Mike Maignan, altra svolta per 5 senatori in squadra

Il finale di stagione potrebbe regalare una nuova soddisfazione al Milan, ma i rossoneri devono pensare anche al futuro e diverse scelte pesanti sono ancora da compiere da qui a qualche settimana. Innanzitutto si dovrà ragionare sul direttore sportivo, poi attenzione a chi arriverà in panchina – se effettivamente andrà via Sergio Conceicao.

Infine, la squadra potrebbe subire una profonda rivoluzione con diversi calciatori destinati a partire e altri che dovrebbero arrivare a disposizione dei rossoneri. Uno tema scottante resta quello relativo i senatori della rosa. Fino a qualche settimana fa, si pensava a un cambio praticamente totale, ora le cose sono un po’ diverse e in tanti potrebbero restare in Lombardia.

Il destino dei big del Milan: offerta per Maignan

Uno dei possibili partenti resta Mike Maignan. Il portiere francese ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e un rinnovo difficile da realizzare. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, però, ci sono state delle evoluzioni positive in tal senso.

Il Milan, infatti, ha proposto al ragazzo un’offerta di prolungamento fino al 2028 da 4,5 milioni più bonus. Si tratta di una cifra al ribasso rispetto ai 5 milioni più bonus che le parti avevano concordato fino a qualche mese fa, ma c’è comunque fiducia nel portare a termine l’affare. Infatti, secondo quanto filtra, ora Maignan sembra disposto ad accettare questo tipo di proposta.

Occhio anche al futuro di Theo Hernandez: come vi abbiamo riportato, il Real Madrid è forte sul terzino, ma il suo destino è ancora un rebus da sciogliere. Le parti si risentiranno per il rinnovo e, anche in questo caso, c’è fiducia, ma la situazione resta in bilico.

Da Pulisic a Tomori: chi può restare

Una svolta l’ha subita anche il futuro di Rafael Leao: il portoghese è convinto di poter vincere ancora tanto al Milan e non dovrebbe muoversi. Lo stesso vale per Pulisic: l’esterno offensivo, dopo una grande stagione, è pronto a firmare il rinnovo fino al 2029 che lo legherà ancora per diverse stagioni ai rossoneri.

Attenzione, infine, anche al caso di Tomori. Anche se è parso più volte vicino all’addio nelle ultime settimane, il difensore ora si avvicina alla permanenza. L’inglese dovrebbe essere il perno centrale del nuovo corso.