Theo Hernandez al Real: il Milan prepara lo scambio

Il Real Madrid pensa all’acquisto di Theo Hernandez la prossima estate: occhio a un nuovo scambio per il terzino sinistro francese

Il futuro di Theo Hernandez continua a far discutere. Da mesi si parla del possibile rinnovo di contratto per il laterale francese che non ha ancora scelto se restare o no a Milano, dopo tanti anni passati insieme. Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, le sue prestazioni sono migliorate, ma il suo destino è ancora un rebus.

L’attuale accordo è in scadenza a giugno 2026 e non ci sono ancora certezze sulla firma, soprattutto vista la richiesta iniziale del ragazzo da 7 milioni di euro netti a stagione. Il Milan proverà a trovare un accordo, ma i margini non sono così tanti e iniziano ad arrivare manifestazioni di interessi internazionali: senza accordo definitivo sarà addio.

Il Real Madrid piomba su Theo Hernandez: conferme dall’Italia

Già nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato i rumors su Theo Hernandez relativi il possibile ritorno di Theo Hernandez al Real Madrid. Oggi il ‘Corriere dello Sport’ conferma la pista, sottolineando che i Blancos vogliono portare a termine un colpo affidabile e che conosca già l’ambiente in quella zona di campo.

Inoltre, lì il terzino troverebbe alcuni nazionali francesi e giocherebbe la Champions League da protagonista, mentre il Milan gli garantirebbe al massimo l’Europa League con la vittoria della Coppa Italia. Presto ci saranno nuovi contatti per il rinnovo di contratto, ma la pista lo lusinga e potrebbe spingerlo all’addio, nonostante la sua volontà finora pendesse per la permanenza in Serie A.

Sarebbe un problema di non poco conto per il futuro del club italiano, dato che andrebbe trovare un sostituto di livello in quella zona di campo e non è facile sostituire un big come Theo.

Possibile scambio con il Real Madrid

La proposta potrebbe farsi ben più allettante se il Real decidesse di inserire nella trattativa un calciatore in grado di fare la differenza per il Milan. Il nome giusto potrebbe essere quello di Arda Guler.

Il turco piace da tempo, addirittura da prima di arrivare in Spagna, quando giocava in Turchia. Dopo una prima parte di stagione opaca, però, ora si sta rivelando importante per il Real e Carlo Ancelotti ha avuto parole al miele sul suo talento.

Se il nuovo allenatore dovesse accettare di farlo partire in un affare stile Brahim Diaz, il Milan accetterebbe queste condizioni e avrebbe dalla sua parte un calciatore di alto livello nel panorama italiano e internazionale.