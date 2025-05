Rinnovo Theo Hernandez, l’indiscrezione: ultima mossa del Milan

Il rinnovo di Theo Hernandez è uno dei temi caldi che tiene banco sul calciomercato del Milan: l’ultima indiscrezione sulla firma

Negli ultimi anni, l’apporto di Theo Hernandez è stato fondamentale per i risultati del Milan. Il francese è stato grande protagonista dell’ultimo scudetto vinto e per diverse stagioni è stato considerato, a pieno diritto, tra i terzini di piede mancino più forti in assoluto in Italia e anche in Europa.

In questa stagione, però, qualcosa sembra essersi rotto. Il francese è stato autore di diversi errori decisivi per il suo club, non è riuscito a dare il contributo atteso sulla fascia sinistra e si è fatto espellere per un’ingenuità contro il Feynoord in una partita che è costata il passaggio del turno in Champions League. Non solo, perché resta in ballo il suo rinnovo di contratto con il club e l’accordo non è ancora arrivato.

Come stanno le cose per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan

Gli ultimi risultati dell’ultimo periodo hanno portato a una rivalutazione di diversi singoli agli ordini di Sergio Conceicao. Tra questi ci sono anche big assoluti come Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi in bilico per via di un rinnovo di contratto che non è ancora arrivato. Senza la firma, entrambi potrebbero dire addio a fine stagione, ma il portiere è molto più vicino a restare del difensore.

Il giornalista Stefano Donati ha fatto il punto della situazione sul terzino ex Real Madrid, scrivendo che tutto è fermo per il suo prolungamento. Non ci sono stati nuovi contatti nelle ultime settimane e non è arrivata alcuna offerta da parte del Milan, che a questo punto pare pronta a cederlo la prossima estate.

I rossoneri non avrebbero presentato neanche proposte al ribasso per tentare di trattenere – sulla carta – uno dei migliori calciatori in rosa. Addirittura “il procuratore non sente i rossoneri da 3-4 mesi”, per cui ci sono pochi margini per riallacciare i contatti.

Dalla Coppa Italia al nuovo terzino sinistro

Vedremo se un’eventuale vittoria della Coppa Italia cambierà le cose, ma ora come ora è difficile immaginare che il Milan possa ripartire ancora una volta da Theo Hernandez.

È molto più concreta l’ipotesi che, di fronte a un’offerta importante, il terzino sinistro venga ceduto a una big europea, con il Real Madrid che pare interessato al suo cartellino.

Il Milan sta già lavorando ai possibili sostituti e in cima alla lista ci sono profili come De Cuyper e Nuno Tavares, che piacciono molto alla dirigenza. Certo, non sarà facile raccogliere un’eredità pesante come quella di Theo. E potrebbe non essere l’unico big a partire.