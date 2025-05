“Spero l’Inter vinca la Champions”: Il celebre tifoso del Milan spiazza tutti

A Milanello è ancora rebus allenatore dopo aver ufficializzato Tare come Ds. Nel frattempo i cugini dell’Inter preparano la finale di Champions e arrivano commenti inaspettati anche da rossoneri stessi.

Mentre in casa Milan prosegue la ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione, i cugini dell’Inter si andranno a giocare la Champions League a Monaco di Baviera questo sabato. L’avversario, come tutti ormai sappiamo, sarà il Paris Saint Germain di Luis Henrique, una squadra che quest’anno si è rivelata unita e compatta come non mai, riuscendo ad eliminare una dopo l’altra tutte le inglesi incrociate sul cammino.

Proprio da Parigi, nel frattempo, arrivano commenti da parte di celebri rossoneri che non ti aspetti. Stiamo parlando di Jannik Sinner, tennista primatista del ranking ATP e nostro orgoglio nazionale. Da sempre e notoriamente tifosissimo del diavolo, Jannik è stato interrogato sull’imminente finale che l’Inter dovrà giocare e la sua risposta ha spiazzato un po’ tutti i presenti.

Sinner: “Sarebbe bello se un’italiana vincesse la Champions”

Sinner si trova a Parigi in quanto sta prendendo parte al Grande Slam di Roland Garros. Nella serata di ieri c’è stato il suo esordio contro il francese Arthur Rinderknech, sconfitto per tre set a zero con conseguente qualificazione al secondo turno conquistata. In tribuna però, nientepopodimeno, c’era anche il nostro Gigio Donnarumma, attuale portiere del Paris Saint Germain.

Gigio, grande amico di Jannik, ha approfittato del giorno libero concesso dal club per andare ad assistere allo spettacolo del Roland Garros. Inevitabile dunque, con la sua ulteriore presenza in tribuna, che l’intervista postpartita vertesse alla fine anche sul match di sabato: “Perché chiedermi chi tiferò? Non voglio dire nulla e non voglio mettere nessuno in difficoltà – ha risposta Jannik a domanda diretta su con chi si schiererà – Io e Donnarumma siamo grandi amici da tanto tempo e questa è una delle partite più importanti della sua vita. Certo è che però sarebbe bello se una squadra italiana vincesse la Champions“.

Champions League, Sinner spiazza tutti: “Tiferò Inter”

Parole dunque che hanno destato un po’ di stupore, essendo tra l’altro Sinner un grande tifoso milanista da sempre. Poi per finire ha ringraziato il pubblico, per la gran parte tifoso dei parigini, e si è complimentato con loro dicendogli che hanno il portiere migliore al mondo.

Un siparietto simpatico che ha smorzato la tensione del momento e che, ancora una volta, evidenzia l’enorme sportività di questo ragazzo, in campo come nella vita.