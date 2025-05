Tegola pesantissima per Roma-Milan: deve operarsi

Dopo la sconfitta col Bologna nella finale di Coppa Italia, la partita con la Roma diventa cruciale per il Milan

La squadra rossonera dovrà essere capace di sgombrare subito la mente e rivolgere la propria attenzione all’imminente scontro diretto per l’Europa.

C’è tanta delusione in casa Milan e non potrebbe essere altrimenti. La sconfitta maturata col Bologna in finale di Coppa Italia, soprattutto alla luce di una prestazione opaca e con poche emozioni, ha lasciato inevitabilmente l’amaro in bocca ai tifosi che speravano di tornare a vincere il trofeo tricolore dopo ventidue anni di attesa dall’ultimo trionfo. E invece allo Stadio Olimpico di Roma l’ha spuntata – e con merito – il Bologna di Vincenzo Italiano, capace di raggiungere un traguardo storico grazie al gol di Ndoye nel corso della ripresa. Una sconfitta che imporrà le ulteriori e dovute riflessioni alla dirigenza, ma che non deve abbattere la squadra.

“Cerchiamo di chiudere con dignità questa stagione” ha dichiarato a fine partita il tecnico rossonero Sergio Conceicao, ben consapevole del fatto che in ballo non c’è solamente l’orgoglio. Già, perché quando mancano 180 minuti al termine della stagione, il Milan resta in corsa per un posto in Europa. Davanti ai rossoneri c’è il Bologna con 62 punti, due in più del Milan, ma i felsinei sono già in Europa League grazie al successo proprio di ieri sera. La sesta posizione in classifica, quella che garantisce la partecipazione alla Conference League, è invece occupato dalla Roma, prossimo avversario di Leao e compagni.

Salta Roma-Milan: assenza pesante e intervento urgente

E così la partita in programma domenica sera all’Olimpico assumerà un significato importantissimo. Il Milan sarà chiamato a vincere per tenere accesa la speranza di partecipare a una coppa europea nel corso della prossima stagione. Uscire sconfitti per la seconda volta in pochi giorni dallo stadio Olimpico di Roma andrebbe a peggiore ulteriormente la situazione di una stagione già ampiamente compromessa e deludente. E domenica ci sarà un’assenza particolarmente pesante in campo.

Si tratta di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma la cui stagione è finita in anticipo. Dopo aver saltato la sfida con l’Atalanta, il centrocampista giallorosso ha deciso di operarsi. Lo farà domani in Finlandia per risolvere il problema al tendine della coscia destra. A operarlo sarà il professor Lempainen che di recente si è occupato anche dell’ex romanista Diego Llorente e di Pierre Kalulu. Su sponda rossonera bisognerà invece valutare le condizioni di Sottil e Bondo.