Theo-Milan, strappo definitivo: il francese si è offerto ad un top club europeo

Rischiano di essere le ultime settimane del francese con la maglia rossonera: Theo si è offerto ad un top club

L’ultima chance per dare un senso a una stagione tormentata si è dissolta sotto i riflettori dell’Olimpico. Il Milan è uscito sconfitto nella finale di Coppa Italia contro un Bologna spietato, organizzato e affamato. Una sconfitta che pesa, non solo per l’amarezza del trofeo mancato, ma perché con essa sfuma anche l’opportunità concreta di accedere all’Europa League — un obiettivo che ora, attraverso il campionato, appare sempre più lontano.

Quella di ieri doveva essere la notte della rinascita, il sigillo su un finale di stagione che aveva mostrato segnali di incoraggiante risveglio. Dopo settimane di risultati positivi e prestazioni in crescita, il Milan era chiamato a dimostrare maturità, spirito di squadra e fame di vittoria. Ma sul campo si è vista tutt’altra storia. I rossoneri sono apparsi svuotati, passivi, quasi rassegnati. Il Bologna, guidato da un Italiano ispirato e tatticamente impeccabile, ha imposto ritmo, intensità e ordine. E il Milan ha semplicemente subito. Non è bastato l’orgoglio, non è bastata la maglia. È mancata la reazione, la personalità, la fame che in serate come questa fa la differenza. Al centro delle critiche i soliti Theo e Leao, con il francese che sembra sempre più vicino a lasciare Milano.

Milan, Theo si offre al Real Madrid: la situazione

Da simbolo indiscusso degli ultimi successi rossoneri a separato in casa oggetto di critiche e scherni: la parabola di Theo Hernandez con la maglia del Milan sembra ormai destinata a finire. In questa stagione il terzino francese è apparso sempre distratto, nervoso e soprattutto incostante, offrendo prestazioni ben al di sotto dei suoi standard. L’offerta del Como, accettata dal Milan a gennaio, era solo un’avvisaglia di un qualcosa che si concretizzerà questa estate.

Theo è infatti in scadenza nel 2026 e all’orizzonte non sembrano previsti accordi per il rinnovo: secondo il quotidiano spagnolo Marca, il terzino si sarebbe offerto al Real Madrid, a testimoniare la sua volontà di lasciare il Milan. Al momento, però, il corteggiamento non sarebbe corrisposto, in quanto la dirigenza blancos avrebbe altri nomi in lizza per l’out di sinistra.

Milan, il futuro della panchina rossonera

Con la fine della stagione si chiude anche l’avventura di Sergio Conceição al Milan. Dopo l’illusorio trionfo in Supercoppa, la società accelera nella scelta del nuovo allenatore. La priorità resta la nomina del direttore sportivo, ma una lista di candidati per la panchina è già pronta.

Tra i nomi caldi spicca Maurizio Sarri, indicato da Alfredo Pedullà come figura ideale. Insieme a lui, anche Allegri e De Zerbi sono tra le opzioni valutate dalla dirigenza rossonera.