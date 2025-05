Triplo addio in casa Milan: è tutto vero, c’è la decisione del club

Dopo un’annata deludente si prevedono dei cambiamenti drastici nella rosa rossonera della prossima stagione.

Non solo mercato in entrata per il Milan, in vista della prossima stagione. Saranno necessarie delle valutazioni sul materiale umano che è già a disposizione dello staff tecnico. Chi non verrà ritenuto all’altezza del nuovo corso rossonero, verrà messo alla porta. Prima di tutto verranno valutate le situazioni in bilico, tra prestiti e giocatori che non hanno mai convinto, né tantomeno espresso il proprio potenziale nella loro esperienza milanese.

Addio Milan, ormai è tutto certo

Per ciò che riguarda i giocatori in prestito del Milan, il primo nome sicuro di salutare a fine anno è Joao Felix. Il portoghese non ha mai convinto e farà ritorno al Chelsea. Lo stesso destino spetterà con ottime probabilità a Tammy Abraham. Nonostante un buon rendimento in stagione, l’attaccante inglese non verrà riscattato dal Milan, che non è disposto a spendere la cifra richiesta dalla Roma per l’acquisto di quella che, di fatto, sarebbe una riserva.

A completare questa lista, troviamo un giocatore arrivato due anni fa e che non è mai riuscito a imporsi in rossonero. Samuel Chukwueze prelevato ai tempi dal Villareal, per circa 21 milioni più bonus, è uno dei nomi caldi sulla lista dei partenti. A differenza di Joao Felix e Abraham dovrà essere ceduto, in quanto di proprietà del club milanese. Difficile pensare che si possa rientrare della spesa fatta per lui, ma con buone probabilità la sua carriera proseguirà altrove.