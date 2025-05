Ultima occasione per Joao Felix: giocherà il Mondiale per club

L’impatto di Joao Felix con il Milan non è stato positivo: il portoghese avrà la sua ultima occasione, ma occhio al Mondiale per club

Il calciomercato di gennaio del Milan ha portato in serbo almeno due grandi colpi, che sembravano destinati a cambiare totalmente la stagione, o meglio a dare un forte impulso alla stagione dei rossoneri. In realtà, le cose non sono andate proprio così. Santiago Gimenez sta vivendo un ambientamento complicato e senza ancora la continuità attesa, è andata anche peggio a Joao Felix.

Nonostante alcuni ottimi segnali nelle prime settimane, il portoghese è ripiombato nella solita inefficacia. Tra qualche grave errore e una titolarità che non è mai davvero arrivata, non è praticamente mai stato decisivo, trovando man mano sempre meno spazio. Le sue qualità non si discutono, ma il suo futuro ormai sembra segnato.

Ultima chance per Joao Felix contro il Bologna

La partita di campionato contro il Bologna è comunque molto importante per il Milan e per diverse ragioni. Innanzitutto, c’è da fare i conti con la stessa squadra che si affronterà tra pochi giorni in finale di Coppa Italia e sarà un ulteriore test anche per alcuni singoli che non hanno reso secondo le aspettative, soprattutto in ottica futura.

Tra questi c’è sicuramente Joao Felix, su cui la dirigenza aveva puntato forte dopo la scelta di lasciare il Chelsea. L’assenza di Rafael Leao ha convinto Sergio Conceicao a puntare sull’ex Benfica, ma si tratta di una vera e propria ultima occasione per il fantasista, che avrà voglia di dimostrare il suo reale valore.

L’allenatore spera di avere una risposta importante da un calciatore che aveva fortemente voluto, ma il suo futuro sembra comunque già deciso. Il Milan non ha intenzione di trattare il cartellino del trequartista, che tornerà al Chelsea, ma non è destinato a restare.

Il trequartista può finire in Brasile

Nelle ultime ore, si parla con sempre più insistenza del Flamengo, una possibilità concreta per un calciatore di grande talento che non è mai riuscito a mostrare con continuità le sue qualità dopo il Benfica.

Il club brasiliano giocherà il Mondiale per club, per cui già a giugno potrebbe unirsi alla società ed essere a disposizione per la nuova grande competizione. In ogni caso, il suo percorso al Milan sembra ormai agli sgoccioli e senza possibilità di ritorno. Anche con il nuovo allenatore.