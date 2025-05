Vergogna a Roma, è successo dopo la finale di Coppa Italia: la denuncia via social

Episodio vergognoso avvenuto ieri a Roma dopo la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. La denuncia di quanto accaduto per le strade della Capitale ha fatto il giro del web.

Il Milan esce con le ossa rotte da quello che, probabilmente, è stato un appuntamento atteso per mesi. Tagliati fuori dalla corsa Champions, l’unico bersaglio da marzo era l’atto conclusivo di Roma. Ma l’esito va di pari passo con quanto avvenuto nel corso dell’annata. Un destino che ha fatto infuriare il popolo rossonero, che attraverso una nota si è scagliato contro squadra e società per esprimere tutto il proprio dissenso, cui è seguito un annuncio: la Curva Sud non sarà presente all'”Olimpico” per il big match di domenica tra Roma e Milan. Ma non è tutto.

Roma-Milan, sciopero della Sud ma non solo: episodio bruttissimo nel post partita

Come sancito dalla Questura di Roma il settore ospiti dello stadio capitolino sarà vuoto in occasione della gara di domenica sera. La decisione è maturata in seguito alla vandalizzazione dei seggiolini della Curva Sud dell'”Olimpico”, settore riservato al tifo organizzato giallorosso, ma anche per alcuni scontri tra sostenitori delle squadre che si sfideranno tra tre giorni, in una gara cruciale per la corsa all’Europa. Uno degli episodi incriminati è stato descritto da un fan rossonero sui social.

A seguito del triplice fischio della finale di Coppa Italia, per le vie della Capitale, il ragazzo in questione sarebbe stato minacciato, accerchiato e aggredito da un gruppo di sette romani solamente perchè, in quel momento, stava indossando la casacca rossonera. Un gesto ignobile e da condannare severamente.