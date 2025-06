UFFICIALE – Milan, confermato il doppio addio: l’annuncio del club

Continua il lavoro di Igli Tare sul mercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che in uscita. Uno degli attaccanti ormai ai saluti.

Il Milan continua ad operare sul mercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Con la clamorosa assenza dalle coppe, c’è da fare un campionato con i fiocchi e rilanciarsi dopo una stagione molto deludente, iniziata male e terminata ancora peggio.

Ecco che quindi Tare si è messo subito all’opera dal primo giorno ed è ora a lavoro su più fronti. Dopo la cessione di Reijnders e l’arrivo di Luka Modric, c’è ancora bisogno di rinforzi a centrocampo. Poi tra entrate e uscite, ci saranno rinnovamenti anche negli altri reparti. A partire da quello offensivo, che perderà presto una pedina importante. Il calciatore è ai saluti di addio.

News Milan: Joao Felix torna al Chelsea

Joao Felix è stato il grande acquisto del Milan nello scorso mercato di gennaio. Il suo arrivo doveva essere la carta in più nel gioco dei rossoneri, quel tassello che avrebbe dovuto apportare un grosso valore aggiunto e rilanciare la squadra dopo una prima metà di stagione deludente.

E invece deludente alla fine è stato anche il suo rendimento. Non che le colpe siano tutte sue, considerando che in una stagione così sarebbe stato difficile per chiunque, ma sicuramente anche il portoghese stesso poteva fare di più: tre gol e appena un assist in 21 presenze complessive, con la società che ha quindi deciso di non riscattarlo.

Il 30 giugno scadrà quindi il prestito e Joao Felix tornerà al Chelsea. Si vedrà poi se per rimanerci o se cercherà una nuova destinazione. Nel frattempo il Milan lo saluta sui propri canali social ufficiali augurandogli tutto il meglio per il futuro.

Mercato Milan: si punta Jashari e arriva Messaoudi

Come dicevamo, il Milan si sta ovviamente muovendo su entrambi i fronti e non soltanto per quanto riguarda le uscite. Sul mercato in entrata, ieri è arrivata la notizia di una nuova offerta di 30 milioni di euro per Ardon Jashari, centrocampista del Brugge eletto miglior giocatore del campionato belga in questa stagione.

La volontà del giocatore sarebbe quella di vestire la maglia del Milan e dunque ora si attende soltanto una risposta del Brugge in merito alla nuova offerta dei rossoneri.

Nel frattempo invece è fatta per Yanis Messaoudi, difensore centrale che milita nel Racing Club de France. Il classe 2009 arriverà presto a Milano e si aggregherà poi alla Primavera o al Milan Futuro.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 – Dopo l’annuncio dell’addio di Joao Felix, un altro prestito termina senza riscatto. Anche Riccardo Sottil non verrà confermato nella squadra di Massimiliano Allegri. Il club rossonero ha scelto di non attivare la clausola da dieci milioni di euro. L’esterno farà quindi ritorno alla Fiorentina, dove l’ex rossonero Stefano Pioli valuterà il suo futuro.