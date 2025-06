Milan, scelta definitiva per l’erede di Theo: si chiude a 20 milioni

Il Milan ha scelto ufficialmente l’erede di Theo. Pressing feroce sul giovane terzino che ha brillato nel corso dell’ultima stagione. Ma a complicare l’affare potrebbe essere la Roma.

Qualcosa sembra essersi sbloccato a Casa Milan. Come se, nel quartier generale di via Aldo Rossi, qualcuno avesse premuto l’interruttore per aprire vari discorsi sul fronte calciomercato. Dopo un periodo relativamente statico, condito dalla cessione di Reijnders e dall’affare Modric, il Diavolo è riuscito a sciogliere alcuni nodi che tenevano bloccata la porta d’ingresso della sede rossonera. Su tutti Theo Hernandez. Dopo il rifiuto all’Al-Hilal e il mancato accordo tra Milan e Atletico Madrid per distanza tra domanda e offerta, il terzino francese sembra essersi convinto ad accettare la corte di Simone Inzaghi.

Milan-Theo, separazione vicina: Tare ha già individuato il sostituto

Dalla paura di dover tenere un calciatore in scadenza fino al giugno 2026 per poi perderlo a zero fino all’intesa che mette d’accordo tutti. 30 milioni circa andranno nelle casse del Milan, che saluterà Theo Hernandez dopo sei anni trascorsi insieme. Nonostante l’ultima annata sottotono da parte del laterale transalpino, non sarà facile rimpiazzare a dovere un velocista di grande qualità come il classe 1999. Un’eredità pesante che Tare vuole affidare a Maxim De Cuyper, esterno difensivo del Club Brugge.

Il Diavolo fa spessa nelle Fiandre. La dirigenza meneghina è rimasta stregata non solo da Jashari, ma anche dal terzino belga, già nel giro della Nazionale dei Diavoli Rossi. Un profilo che gli scout rossoneri seguono dal 2021, ma solo nell’ultima stagione il classe 2000 ha raggiunto livelli elevati, con sette assist tra campionato, Coppa e Champions League. Un bottino che ne fanno un profilo appetibile per la società di via Aldo Rossi. Secondo calciomercato.com, a fronte di un’offerta adeguata (si vocifera pari a circa 20 milioni di euro) il Bruges non si opporrebbe al trasferimento.

Milan, tutto su De Cuyper: parte il duello di mercato con la Roma

Il Bruges, come emerso anche dalla trattativa Jashari, è bottega cara, ma c’è tutto il tempo per trattare e provare a venirsi incontro. Un ostacolo da non sottovalutare, però, è l’inserimento della Roma, anch’essa interessata a De Cuyper.

Qualora i giallorossi dovessero perdere Angelino, Gasperini potrebbe chiedere ai Friedkin proprio il 25enne belga. In questi giorni Tare dovrà quindi intensificare i contatti con il Club Brugge per provare il doppio blitz. Missione difficile, visto anche il muro issato da