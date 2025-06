Addio al Milan, ora è ufficiale: nuova cessione dopo Reijnders

Dopo il trasferimento di Reijnders al Manchester City, un altro calciatore del Milan saluta. Il club ha infatti annunciato il nuovo giocatore, che si unirà alla squadra a stretto giro.

La stagone 2025/2026 ripartirà con un Milan profondamente rivoluzionato. L’impressione è che, in occasione dell’esordio in campionato contro la Cremonese a “San Siro”, l’undici titolare avrà diverse pedine diverse rispetto all’ultima gara disputata a fine maggio contro il Monza. Non resta che capire chi attraverserà le porte girevoli, grandi protagoniste di quest’estate rossonera. Il primo ad uscire dal centro sportivo è stato Reijnders, che ben presto potrebbe essere seguito anche da Theo Hernandez, fortemente affascinato dalla corte dell’Atletico Madrid dopo il no all’offerta dell’Al Hilal.

Milan, un’altra cessione ufficializzata: l’annuncio del club

Nella giornata odierna la società di via Aldo Rossi ha messo a segno un’altra operazione in uscita. A salutare il Diavolo è Marco Pellegrino, difensore in prestito al Huracan fino a pochi giorni fa. Il centrale argentino giocherà in una delle squadre della sua città, Buenos Aires: il Boca Juniors. La Azul y Oro ha dato il benvenuto al classe 2002 con un annuncio sui principali canali social.

Nelle casse rossonere arriverano quattro milioni di euro. In più, l’affare prevede una percentuale del 10% in caso di rivendita del calciatore. Dopo diversi prestiti tra Salernitana, Indipendiente e Huracan, il Milan cede quindi a titolo definitivo il difensore che aveva totalizzato una sola presenza con il Diavolo (20 minuti disputati nel 2-2 con il Napoli del 29 ottobre 2023). Pellegrino si aggregherà quindi al Boca a pochi giorni dall’inizio del Mondiale per Club.