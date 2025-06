Milan-Theo, accelerata improvvisa nella trattativa: addio imminente?

Accelerata improvvisa nell’affare Theo. Dopo il rifiuto del terzino alla proposta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, ecco l’aggiornamento che potrebbe far infiammare la trattativa.

Come si presenterà il nuovo Milan agli ordini di Allegri il prossimo 7 luglio, giorno dell’inizio del ritiro estivo? Difficile a dirsi attualmente. Di sicuro l’allenatore ex Juventus si troverà a Milanello con diversi giovani e altrettanti calciatori di ritorno dai prestiti in giro per il mondo come ad esempio Colombo o Bennacer. E lo zoccolo duro rossonero? Sarà anch’egli presente al raduno per preparare la nuova stagione che, come auspica il popolo rossonero, dovrà essere quella del riscatto? La verità è che nessuno, al momento, è incedibile per la società (vedi l’addio di un punto fermo come Reijnders).

Aggiornamento importantissimo su Theo Hernandez: si sblocca l’addio del terzino?

Rimangono quindi forti dubbi che tutti i leader rimasti, da Maignan a Theo Hernandez passando per Leao siano arruolabili per Max Allegri. Come risaputo, le vie del mercato sono infinite. Guai ad escludere un affondo con tanto di offerta a tre cifre del Bayern per il portoghese, così come un nuovo assalto del Chelsea dopo il momentaneo forfait per cartellino troppo elevato. E per quanto riguarda Theo? Come riporta Matteo Moretto, il futuro del terzino potrebbe essere ad un punto di svolta.

Se nei giorni scorsi il laterale aveva a più riprese rifiutato la corte dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, è altrettanto improbabile che sia ben contento di trasferirsi all’Atletico Madrid. Il sì del diretto interessato sarebbe già arrivato da tempo, ora i due club devono scendere a patti. I Colchoneros avrebbero di fatti messo sul piatto un assegno da meno di 20 milioni di euro, bonus compresi, per il ritorno del terzino cresciuto proprio nelle giovanili dell’Atleti. Proposta ritenuta tuttavia non adeguata dai dirigenti del Diavolo, che vorrebbero avvicinarsi quanto più possibile ai 35 milioni offerti dal club saudita.

Offerta dall’Atletico Madrid per Theo, al momento il Milan dice no: la situazione

Ora l’auspicio di Theo è che Atletico e Milan trovino un punto d’incontro, scenario non impossibile dal momento che i rossoneri vorrebbero evitare di perderlo a zero, in quanto il classe 1997 in quanto il prossimo anno andrà in scadenza e non ha alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto.

In via Aldo Rossi, però, la priorità è monetizzare quanto più possibile. La distanza è notevole, ma i contatti vanno avanti.