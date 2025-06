Milan: Hernandez all’Atletico, Allegri dice sì allo scambio

I rossoneri sono al lavoro per piazzare una operazione importante con il coinvolgimento anche dell’esterno destro: ecco tutti i dettagli

Le strade del Milan e di Hernandez si potrebbero dividere nel prossimo calciomercato. Il francese non ha alcuna intenzione di restare in rossonero anche se la pista araba non ha mai realmente preso piede. Il giocatore vorrebbe continuare in Europa e la pista Atletico Madrid potrebbe prendere piede in questo calciomercato. E Allegri è pronto a dare il via libera all’operazione anche grazie allo scambio.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. La volontà del Milan è molto chiaro: rinforzare la rosa subito dopo le grandi cessioni che ci saranno in questi primi giorni di calciomercato. Le partenze di Reijnders e Maignan consentiranno di avere delle entrate importante. Ma non è da escludere che Hernandez possa essere utilizzato come una sorta di pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori. Vedremo come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte di Tare.

Calciomercato Milan: Hernandez via, pronto lo scambio

Il Milan sta lavorando per cedere molto dei big. Il campionato deludente ha portato ad una fine del ciclo e quindi c’è bisogno di ripartire quasi da zero. L’obiettivo è quello di riuscire a ricostruire una squadra importante per ritornare a lottare per traguardi di livello e la scelta di Allegri è sicuramente una conferma.

Fra gli obiettivi del Milan c’è anche Molina. Secondo le informazioni de IlMilanista, l’argentino non rientra più nei piani dell’Atletico Madrid e i Colchoneros potrebbero decidere di inserire il giocatore nella trattativa per arrivare a Hernandez nel prossimo calciomercato. L’argentino consentirebbe di abbassare un po’ le cifre dell’offerta cash e a questo punto è una pista da tenere in considerazione visto che Allegri sembra avere la sua preferenza nei confronti dell’ex Udinese.

La pista Molina-Milan è da tenere in considerazione nel prossimo calciomercato. L’argentino ha voglia di ritornare in Italia per trovare una sorta di continuità. E l’interesse nei confronti di Hernandez dell’Atletico Madrid potrebbe rappresentare una sorta di svolta in questa possibile trattativa.

Mercato Milan: Molina resta un obiettivo

Il Milan deve andare a rinforzare la rosa e Molina resta un giocatore che Tare sta seguendo da tempo per dare ad Allegri un rinforzo come l’argentino nel prossimo calciomercato.

Molina conosce molto bene la Serie A e questo potrebbe rappresentare una sorta di vantaggio per il Milan. E vedremo se ci sarà uno scambio con Allegri.