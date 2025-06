Addio al Milan, tutto fatto per la cessione: l’annuncio di Fabrizio Romano

Nuova cessione in casa Milan. Dopo l’addio di Reijnders direzione Manchester, i rossoneri rinunciano ad un. altro calciatore. L’annuncio di Romano non lascia spazio a dubbi.

Il ridimensionamento della rosa del Milan sta per entrare nel vivo. L’addio di Reijnders, già protagonista con il Manchester City al Mondiale per Club negli Stati Uniti, è solo il primo passo verso la trasformazione dell’organico rossonero. Sembra che, dopo un periodo in cui si è trattato solo il fronte cessioni, Tare e compagnia vogliano insistere sulle entrate per cominciare a plasmare la rosa che, dal 7 luglio, sarà a disposizione di mister Allegri. Dalle ultime indiscrezioni pare che, in via Aldo Rossi, si voglia cominciare dal centrocampo, reparto in cui saranno aggiunti profili di esperienza come Luka Modric e, come auspicato, Granit Xhaka, ma anche giovani già in rampa di lancio come Samuele Ricci e Ardon Jashari.

Milan, si comincia a fare sul serio: definita un’altra cessione dopo Reijnders

Possibile, quindi, che il Milan raggiunga quota tre innesti in mediana, ma non è da escludere nemmeno un eventuale quarto. Dopo di che, la società si concentrerà sul reparto avanzato. Nel parco attaccanti finora spicca solamente Gimenez e Max Allegri avrebbe chiesto ai dirigenti almeno un altro centravanti di peso. Quella del tecnico livronese solo un’esigenza sul piano tecnico, ma anche di numero. Il prestito di Abraham non dovrebbe essere prolungato, mentre Camarda si avvia verso il trasferimento al Lecce.

Come riporta Fabrizio Romano sul proprio profilo X, sono stati limati gli ultimi dettagli dell’addio del talentino classe 2008. Il gioiellino di casa Milan passa al club salentino, che ha appena ingaggiato Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore dopo la separazione da Giampaolo, in prestito con diritto di riscatto a tre milioni di euro. Il Diavolo mantiene però la clausola di riacquisto pari a quattro milioni.

Milan, Camarda in prestito al Lecce: definiti tutti i dettagli

Il piano a Casa Milan è chiaro. Lasciar partire Camarda per permettergli di ritagliarsi maggiore spazio altrove, rimanendo comunque nella massima categoria. I tifosi rossoneri, per cui Francesco è già diventato un pupillo, sperano che in Salento il 17enne attaccante possa crescere, dopo un’annata in cui la gestione non è stata delle migliori da parte del club.

Conteso tra prima squadra e Milan Futuro, Camarda ha giocato per di più qualche spezzone di gara prima con Fonseca e successivamente con Conceiçao, ritardando la crescita che avrebbe probabilmente giovato maggiormente di una stagione vissuta per di più in Serie C con l’Under 23, poi retrocesso in D. Il prossimo, dunque, sarà un anno importante per uno dei talenti più cristallini del nostro calcio.